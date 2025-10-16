Алматы облысында ат спорты бойынша Қазақстан чемпионаты өтеді

17-19 қазан аралығында Алматы облысында орналасқан Almaty Horse & Polo Club базасында атпен мәнерлеп жүруден Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Турнир үш күнге созылады. Медальдар балалар, жасөспірімдер, жастар және ересектер арасында сарапқа салынады.
Сонымен қатар бағдарламаға FEI сынақтары енгізілген.
Айта кетейік, атпен мәнерлеп жүр – бұл жылқыны басқару өнері. Мұнда ырғақ, үйлесім, тепе-теңдік және орындау дәлдігі бағаланады. Сондықтан да оны жиі "жылқы үстіндегі балет" деп атайды.