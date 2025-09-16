Алматы облысында алапат өртке байланысты республикалық тасжол жабылды

"ҚазАвтоЖол" Алматы облысында алапат өртке байланысты республикалық тасжол жабылатынын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Компания мәліметінше, 15 қыркүйек сағат 22:30-да Алматы облысында «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 29-38 шақырымында (Байсерке көпірінен Әли көпіріне дейін) барлық көлік құралдарының қозғалысына уақытша шектеу енгізілді.
Шектеудің себебі – жол бойындағы полигон аумағында шыққан өрт салдарынан түтіннің таралуы және көріну қашықтығының нашарлауы.
Жолды ашу уақыты: 2025 жылғы 16 қыркүйек, сағат 07:00, – деп жазылған хабарламада.
