Алматы музейлері өткен жылы 85 млн теңге табыс тапты

Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында “Алматы қаласы музейлер бірлестігі” директоры Ляззат Сағындықова мәлімдеді.

Ол сондай-ақ, 2024 жылдың басты жетістіктерінің бірі халықаралық танылу болғанын атап өтті.

Түркия, Әзірбайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркіменстан және Қазақстан мұражайлары арасында ТҮРКСОЙ түркі мәдениеті ұйымы үздіктерді анықтады. Алматы музейлері жоғары марапатқа ие болған Қазақстанның алғашқы қаласы болды - Best Museum of the Turkic World. Бұл мәртебе қалалық мұражайлардың тарихи-мәдени мұраны сақтау мен насихаттаудағы рөлін растай отырып, олардың халықаралық жағдайын күшейтеді. Шетелді мойындатып, танылу Алматы әкімдігінің ұлттық деңгейде ғана емес, халықаралық деңгейде де мәдениетті дамытуға қосқан үлесін көрсетеді, - деді “Алматы қаласы музейлер бірлестігі” директоры.