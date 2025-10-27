Елордалық ұстаздар "Үздік педагог-2025" конкурсының жеңімпазы атанды

Қазақстанда "Үздік педагог-2025" республикалық конкурсының қорытындысы жарияланды. Жеңімпаздар қатарында елордалық мұғалімдер де бар, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Елорда әкімдігінің мәліметінше, «Үздік педагог-2025» республикалық конкурсының III кезеңінің қорытындысы бойынша жеңімпаздар болып төмендегі елордалық педагогтер анықталды:
Жүніс Октябрина Амангелдіқызы – математика пәнінің мұғалімі, Астана қаласы әкімдігінің «№71 мектеп-лицейі» ШЖҚ МКК;
Биғожина Бакина Олжабайқызы – қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Астана қаласы әкімдігінің «Шерхан Мұртаза атындағы №63 мектеп-лицейі» ШЖҚ МКК;
Рақымжан Бағдагүл Рақымжанқызы – тарих пәнінің мұғалімі, Астана қаласы әкімдігінің «Мұқағали Мақатаев атындағы №74 мектеп-гимназиясы» ШЖҚ МКК;
Айқымбаева Дина Дәулетқызы – арнайы пәндер оқытушысы, «Көлік және коммуникация жоғары колледжі» ШЖҚ МКК;
Төрекенова Аяужан Қайсанқызы – қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Астана қаласы әкімдігінің «Бауыржан Момышұлы атындағы №53 мектеп-лицейі» ШЖҚ МКК;
Нұрғазина Айжан Сейітқызы – бастауыш сынып мұғалімі, Астана қаласы әкімдігінің «№97 мектеп-гимназиясы» ШЖҚ МКК;
Жанасова Құралай Еркенқызы – биология пәнінің мұғалімі, Астана қаласы әкімдігінің «Дарынды ер балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ.