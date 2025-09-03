Алматы мен Астананың әуежайларын халықаралық сарапшылар тексереді – Азаматтық авиация комитеті

Қазақстанда Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) авиациялық қауіпсіздік бойынша аудиті басталды. Тексеру барысында Алматы мен Астана әуежайларының жұмысы, сондай-ақ қазақстандық әуе компаниялардың қызметі бағаланады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Вице-министр мен ИКАО сарапшыларының кездесуі
Азаматтық авиация комитетінің мәліметінше, 2 қыркүйекте ҚР Көлік вице-министрі Талғат Ластаев ИКАО халықаралық сарапшыларымен кездесті. Тараптар USAP-CMA бағдарламасы аясында өтетін тексерістің барысын талқылады.
Аудит қыркүйектің 2-14 аралығында өтеді
Аудитті ИКАО-ның төрт сарапшысынан құралған топ жүргізуде. 2-14 қыркүйек аралығында Қазақстандағы авиациялық қауіпсіздік жүйесі жан-жақты бағаланады.
Қай нысандар тексеріледі?
Халықаралық аудит барысында мына нысандар тексеріледі:
- Астана халықаралық әуежайы;
- Алматы халықаралық әуежайы;
- Қазақстандық әуе компаниялар.
Негізгі назар аударатын бағыттар
Сарапшылар Қазақстан заңнамасының ИКАО халықаралық стандарттары мен ұсынымдарына сәйкестігінерекше назарда ұстайды.
Қазақстанның қазіргі көрсеткіші
ҚР авиациялық қауіпсіздік бойынша қолданыстағы ИКАО аудитінің көрсеткіші – 83%. Бұл деңгейді алдағы уақытта жақсарту жоспарланған.