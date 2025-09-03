Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматы мен Астананың әуежайларын халықаралық сарапшылар тексереді – Азаматтық авиация комитеті

Бүгiн, 08:19
136
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Қазақстанда Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) авиациялық қауіпсіздік бойынша аудиті басталды. Тексеру барысында Алматы мен Астана әуежайларының жұмысы, сондай-ақ қазақстандық әуе компаниялардың қызметі бағаланады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Вице-министр мен ИКАО сарапшыларының кездесуі

Азаматтық авиация комитетінің мәліметінше, 2 қыркүйекте ҚР Көлік вице-министрі Талғат Ластаев ИКАО халықаралық сарапшыларымен кездесті. Тараптар USAP-CMA бағдарламасы аясында өтетін тексерістің барысын талқылады.

Аудит қыркүйектің 2-14 аралығында өтеді

Аудитті ИКАО-ның төрт сарапшысынан құралған топ жүргізуде. 2-14 қыркүйек аралығында Қазақстандағы авиациялық қауіпсіздік жүйесі жан-жақты бағаланады.

Қай нысандар тексеріледі?

Халықаралық аудит барысында мына нысандар тексеріледі:

  • Астана халықаралық әуежайы;
  • Алматы халықаралық әуежайы;
  • Қазақстандық әуе компаниялар.

Негізгі назар аударатын бағыттар

Сарапшылар Қазақстан заңнамасының ИКАО халықаралық стандарттары мен ұсынымдарына сәйкестігінерекше назарда ұстайды.

Қазақстанның қазіргі көрсеткіші

ҚР авиациялық қауіпсіздік бойынша қолданыстағы ИКАО аудитінің көрсеткіші – 83%. Бұл деңгейді алдағы уақытта жақсарту жоспарланған.

