Алматы мен Астана: Енді баспананы қайдан алған тиімді?
Алматы мен Астана арасындағы баға айырмашылығы жылдам қысқарып келеді.
Егер бірнеше жыл бұрын елорда нарығы оңтүстік астанадан 30–40%-ға артта болса, бүгінде айырмашылық іс жүзінде жойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Qazaq Expert Club құрылыс саласының сарапшысы Диляра Сейітнұрова айтуынша, Алматыда бастапқы тұрғын үйдің орташа бағасы 1 шаршы метрге 719,6 мың теңгені, ал қайталама нарықта – 741 мың теңгеге жетеді. Астанада бұл көрсеткіштер тиісінше 715,4 мың және 727,5 мың теңге деңгейінде.
Осылайша, екі ірі нарық арасындағы айырмашылық 2%-дан да төмен деңгейге дейін қысқарды.
Бұрын айырмашылық айқын болатын, қазір ол іс жүзінде жойылды. Біз елорда нарығының белсенді өсуі аясында бағалардың теңесуін көріп отырмыз, – дейді сарапшы.
Сонымен қатар, оның айтуынша, Алматы нарығы сегменттерге көбірек бөлінген. Мысалы, Алатау және Наурызбай аудандарында эконом-класс тұрғын үйінің бағасы 480-550 мың теңге болса, комфорт-класста – 650-780 мың теңге/м². Бостандық және Әуезов аудандарында (Абай даңғылынан жоғары) бағалар 800 мыңнан 1,5 млн теңгеге дейін жетеді, ал Медеу ауданында1,5 млн теңгеден асады.
Астанада баға диапазоны жаңа аудандардың белсенді дамуы есебінен қалыптасады. Атап айтқанда, Сарыарқа ауданында тұрғын үй құны 315-500 мың теңге/м², Нұра ауданында (Тұран, Ұлы Дала, Үркер) – 525-595 мың теңге/м², Есіл ауданында (EXPO маңы) – 530 мыңнан 1,1 млн теңгеге дейін.
2025 жылдың желтоқсанында елордада мәмілелердің тарихи максимумы тіркелді. 2026 жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы бойынша жарнамалардағы баға өсімі Алматыдағы 1%-ға қарсы шамамен 7% болды. Оң миграциялық сальдо Астана нарығына қысымды жалғастырып, бағаның өсуінің негізгі драйверлерінің бірі болып отыр, – дейді сарапшы.
Инвестиция тұрғысынан да нарықтар әртүрлі табыстылық профилін көрсетеді.
Сарапшының айтуынша, Алматыда бір бөлмелі пәтерді жалға беру құны орталықта шамамен 365 мың теңге, шеткі аудандарда – 238 мың теңге. Жылдық табыстылық 5–7%-ға жетеді, ал өтелу мерзімі – 13-15 жыл.
Ал Астанада бір бөлмелі пәтердің жалдау құны орталықта орта есеппен 259 мың теңге, шеткі аудандарда – 173 мың теңге, табыстылық деңгейі 7-9%.
Сонымен қатар, Colliers Kazakhstan деректеріне сәйкес, елорданың жекелеген аудандарында екі бөлмелі пәтерлер бойынша нақты табыстылық баға өсімін ескере отырып 13%-ға дейін жетуі мүмкін. Өтелу мерзімі – 10-12 жыл.
Сарапшының бағалауынша, қаланы таңдау көбіне сатып алушының стратегиясына байланысты.
Егер мақсат – тұру және капиталды сақтау болса, Алматы нарығы тұрақтырақ: мұнда жалға алушылардың төлем қабілеттілігі жоғары және бос тұру тәуекелі төмен. Ал бағаның өсуіне инвестициялау туралы айтсақ, Астана нарығы қызығырақ, себебі мұнда бағалар жоғары қарқынмен өсіп келеді, – дейді Сейітнұрова.
Ең оқылған:
- Мұғалімдерге 56 күн демалыс: Еңбек демалысы қалай есептеледі?
- Жайықтағы жантүршігерлік жағдай: Атырауда 15 жастағы бойжеткен көпірден секіріп кетті
- Алматы метросының 127 миллионы: 10 шенеунік сотталды
- 34°С ыстық және -3°С үсік: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді
- 1 мамыр – демалыс: Қазақстандықтар мамыр айында қанша күн демалады?