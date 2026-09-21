Алматы мен Астана әлемнің үздік 300 қаласының қатарына енді
Oxford Economics ұйымының Global Cities Index 2026 рейтингі бойынша екі қазақстандық мегаполис әлемнің 1000 қаласының арасынан үздік 300-дің қатарына кірді.
Рейтингте Алматы 265-ші орынды, Астана 281-ші орынды иеленді. Қазақстандық мегаполистер Орталық Азия қалалары арасында көшбасшы атанып, посткеңестік кеңістіктегі көптеген ірі қалалардан жоғары тұрғанын көрсетті.
Қазақстандық мегаполистерден төменірек орналасқан қалалар: Тбилиси – 287-ші орын, Киев – 304-ші, Москва – 313-ші, Баку – 323-ші, Санкт-Петербург – 454-ші және Бішкек – 461-ші орын.
Алматы мен Астана әсіресе адам капиталы көрсеткіші бойынша өте әсерлі нәтиже көрсетті. Алматы әлемде 66-шы орынға ие болса, Астана 98-ші орынға тұрақтады. Бұл көрсеткіш бойынша олар әлемнің көптеген астаналарын, соның ішінде Анкара, Варшава, Прага, Таллин, Москва және т.б. қалаларды артта қалдырды. Яғни, Қазақстанның екі ірі қаласы заманауи мегаполистің негізгі даму көрсеткіштерінің бірі бойынша әлемдік жүздікке енді. Адами капитал – бұл қалада тұратын, оқитын және жұмыс істейтін адамдардың әлеуеті: білім деңгейі, білікті мамандардың болуы, жұмыс күшінің сапасы және қаланың таланттарды тартып, дамыта алу қабілеті. Дәл осы көрсеткіштер бойынша Қазақстанның позициялары өте лайықты көрінген. Бұл екі қаланың басты ресурсы тек инфрақұрылым, инвестиция немесе экономика ауқымы ғана емес, ең алдымен адамдар екенін көрсетеді. Сонымен қатар экономикалық көрсеткіш бойынша Астана Алматыны басып озады: елорда 264-ші орында, ал Алматы 288-ші орында.
Экономика мен адами капиталдан басқа, бұл есептеуге өмір сүру сапасы, экологиялық жағдай және басқару тиімділігі де кіреді. Әлемдік рейтингтің алғашқы үштігін қатарынан екінші жыл Нью-Йорк, Лондон және Париж құрап отыр. Бірақ Қазақстан үшін бұл рейтингтің басты нәтижесі басқада: Алматы мен Астана әлемнің 1000 қаласының ішінде алғашқы үштен біріне кіріп үлгерді.
Орталық Азия мен ТМД елдері арасында көш бастап тұр және адами капитал бойынша әсіресе мықты позицияларды көрсетуде. Ал бұл – болашақтағы ең маңызды көрсеткіштердің бірі. Өйткені заманауи қаланың бәсекеге қабілеттілігі тек ғимараттармен, жолдармен және экономика көлемімен ғана емес, бұл қалада өмір сүру мен жұмыс істеу үшін қаншалықты білімді әрі кәсіби адамдардың таңдайтынымен көбірек анықталады.
Бұл тұрғыдан алғанда Алматы мен Астана қазірдің өзінде өте сенімді көрінеді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан инвестициялық рейтингте 17 сатыға көтерілді.
Сонымен қатар, әл-ауқат индексінде 66-орында екені хабарланды.
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