Almaty Half Marathon 2026: Алматыда бірқатар көшелер уақытша жабылады

Алматы қаласы әкімдігі Бүгiн 2026, 21:19
Фото: Алматы қаласы әкімдігі

19 сәуірде Алматыда дәстүрлі Almaty Half Marathon тоғызыншы рет өтеді. Биылғы жарысқа әлемнің 44 елінен 10 мыңнан астам адам қатысады, деп хабарлайды BAQ.KZ Алматы әкімдігіне сілтеме жасап.

Ауқымды спорттық іс-шараға байланысты 19 сәуір күні сағат 00:00-ден 12:00-ге дейін қалада көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі.

Жолдардың жабылу кестесі:

  • 00:00 – 11:00 – әл-Фараби даңғылы (Розыбакиев көшесінен Мұстафин көшесіне дейін), оңтүстік жағы ашық
  • 06:45 – 09:45 – әл-Фараби даңғылы (Розыбакиев көшесінен Назарбаев даңғылына дейін), оңтүстік жағы ашық
  • 07:10 – 09:05 – Сейфуллин даңғылы (әл-Фараби даңғылынан Абай даңғылына дейін), толық жабылады
  • 07:20 – 09:15 – Абай даңғылы (Сейфуллин даңғылынан Байтұрсынов көшесіне дейін), солтүстік жағы ашық
  • 08:30 – 10:20 – Саин көшесі (әл-Фараби даңғылынан Абай даңғылына дейін), батыс жағы ашық
  • 08:50 – 11:15 – Абай даңғылы (Саин көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін), солтүстік жағы ашық

Қала тұрғындары мен қонақтарына қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша енгізілетін өзгерістерді ескеруге кеңес беріледі.

