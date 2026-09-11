«Алматы – Бішкек» тас жолында ауыр жүк көліктеріне уақытша шектеу енгізіледі
Ал жеңіл және қоғамдық көліктер қалыпты режимде қатынай береді.
11 Қыркүйек 2026, 07:49
БӨЛІСУ
11 Қыркүйек 2026, 07:4911 Қыркүйек 2026, 07:49
95Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Бүгіннен, 11 қыркүйектен бастап «Алматы – Бішкек» автожолының 25-шақырымында ірі габаритті көліктердің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясының аймақтық филиалының мәліметінше, шектеу Қаскелең қаласы маңындағы жол айрығын салу жұмыстарына байланысты енгізіліп отыр.
Жаңа талап биіктігі 4,5 метрден және ені 8 метрден асатын ауыр жүк көліктеріне қатысты. Ал жеңіл және қоғамдық көліктер қалыпты режимде қатынай береді.
Мамандар жүргізушілерге сапар бағытын алдын ала жоспарлап, балама жолдарды пайдалануға кеңес береді. Шектеу құрылыс жұмыстары аяқталғанға дейін, яғни жыл соңына дейін күшінде болады.
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