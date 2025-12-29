Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматы автобустарында жолақысын төлеудің жаңа тәсілі енгізілді

Жансая ҚАМБАР
Бүгiн, 11:15
Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив
Фото: Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив

Алматыда қоғамдық көлікте жолақы төлеудің қосымша тәсілі іске қосылды. Енді автобус төлемін елдегі танымал банктердің бірінің QR-коды арқылы төлеуге болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Алматы автобустарында банктердің QR-кодтары арқылы төлем жасау 2021 жылы енгізілгенімен, көп ұзамай одан бас тартылған еді. Жалғыз оператор – “Алматы көлік холдингі” платформаларды біріктірудің мүмкін болмауын және жолаушылар ағынын есептеудегі қиындықтарды алға тартқан.

Енді жолаушылар автобустағы QR-кодты Kaspi қосымшасы арқылы сканерлеу немесе көлік кодын қолмен енгізу арқылы жолақы төлей алады. Сонымен қатар, бұрыннан бар төлем құралдары – көлік карталары, мобильді қосымша және басқа да тәсілдер қолжетімді болып қала береді, – деп хабарлады холдинг.

Жолақы төлеудің жаңа тәсілі 29 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді. Қолма-қол ақшамен төлеу 2024 жылдың жазында қауіпсіздік мақсатында ресми түрде тоқтатылған болатын, себебі жүргізушілер ақша қабылдау кезінде алаңдайды.

