Алматы-Ақтөбе пойызында қайғылы жағдай: 60 жастағы жолаушы көз жұмды
Оқиғаны ҚТЖ растады.
Бүгiн 2026, 16:16
Фото: куәгерден
Алматы-Ақтөбе бағытындағы жолаушылар пойызында 1966 жылы туған ер адам кенеттен қайтыс болды. Бұл ақпаратты «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ компаниясы растады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оқиға туралы әлеуметтік желіде куәгер болған жолаушылардың бірі жазды. Оның сөзінше, ер адамның қан қысымы көтеріліп құлаған.
«Қазақстан темір жолы» қайғылы жағдай 27 сәуірде болғанын растады.
Компанияның мәліметінше, 1966 жылы туған жолаушының жағдайы күрт нашарлаған.
Жолаушының жағдайы жол үстінде күрт нашарлаған. Пойыз бастығы алғашқы медициналық көмек көрсетіп, жедел жәрдем шақыртқан. Алайда келген дәрігерлер ер адамның қайтыс болғанын анықтаған, - деп хабарлады ҚТЖ.
