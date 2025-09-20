Алматы әкімі бірқатар аудан басшыларына қатаң сөгіс жариялады

Алматы әкімі Дархан Сатыбалды қаладағы жол төсемінің шөгуі, траншеялардың шайылуы және жиектастардың негізсіз ауыстырылуына байланысты бірқатар аудан әкімдеріне қатаң сөгіс жариялап, жауапты лауазымды тұлғаларды қызметінен босатты, деп хабарлайды BAQ.KZ Алматы әкімдігіне сілтеме жасап.
Әуезов ауданындағы Аманжол көшесінде су тасқынынан кейін жол төсемінің шөгіп, 13 көлік зақымдалуына («Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС жұмысы) және Яссауи көшесіндегі асфальттың опырылуына («Спецкоммунстрой» ЖШС) байланысты аудан әкіміне қатаң сөгіс берілді.
Ерменсай шағынауданында инженерлік коммуникациялар тарту үшін қазылған траншеяны су шайып кеткен («SGGroup Сапа Строй» ЖШС). Сонымен бірге әл-Фараби даңғылы мен Жароков көшесіндегі жерасты өткелінде гранит плиталардың негізсіз ауыстырылуына байланысты Бостандық ауданы әкімінің орынбасары қызметінен босатылды.
Медеу ауданы әкіміне Уәлиханов бульварындағы жиектастың заңсыз шешіліп, жеке үйге жеткізілуіне жол бергені үшін қатаң сөгіс жарияланды. Бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Сондай-ақ қала басшысы Үлкен Алматы өзені жағалауын абаттандыру жобасын жүргізіп жатқан «Павлодар өзен порты» АҚ жұмысына қызметтік тексеріс жүргізуді тапсырды. Жобаның тапсырыс берушісі – Экология басқармасының басшысына сөгіс берілді.
Дархан Сатыбалды қысқа мерзімде барлық анықталған кемшіліктерді жоюды, мердігер ұйымдардың жұмысын қайта тексеруді міндеттеді. Жауапсыз мердігерлерге айыппұл салынатыны ескертілді.