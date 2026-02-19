Алимент төлеуден жалтарып, табысын жасырған: 3 борышкер сотталды

Павлодар облысында прокурорлар алимент төлеуді бақылауды күшейтуде.

Бүгiн 2026, 12:11
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 12:11
Бүгiн 2026, 12:11
106
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Павлодар облысында прокурорлар алимент өндіруді күшейтті. Қаңтар айында алимент төлеуден жалтарған үш азамат сотталды. Бірінің қарызы – 2,2 млн теңге, енді бірінде – 4 млн теңгеден асады. Қазір тағы жеті қылмыстық іс тергелуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Борышкерлерге нақты жауапкершілік шаралары қолданылады: елден шығуға шектеу қою, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту, цифрлық іздестіру. Бұл жұмыс қазірдің өзінде нәтижесін беруде.

Тек қаңтар айының өзінде Қылмыстық кодекстің 139-бабы бойынша алимент төлеуден жалтарған үш азамат сотталды. Олардың бірі үш жыл бойы төлем жасаудан жалтарып, табысын жасырып, үш кәмелетке толмаған баласын асырауға 2,2 млн теңге қарыз жинаған, - деп хабарлады Павлодар облысы прокуратурасы.

Белгілі болғандай, тағы бір жағдайда 4 млн теңгеден астам берешек бола тұра, борышкер жұмысқа орналасу мүмкіндігі болғанына қарамастан, алты жылдан астам уақыт бойы алимент төлемеген.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарының өндірісінде тағы жеті қылмыстық іс бар.

Бұған дейін үш жасар қызын алимент төлемеу үшін қауіпті затпен уламақ болған әкенің соты басталғаны жайлы хабарлаған болатынбыз.

Ең оқылған:

Наверх