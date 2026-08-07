Alibaba жаңа ЖИ моделін ірі пайдаланушылар үшін ақылы етпек
Сарапшылардың пікірінше, қытайлық жасанды интеллект әзірлеушілері ашық модельдерді кеңінен таратып, кейін коммерциялық пайдаланудан табыс табуға негізделген жаңа бизнес-модельге көшіп жатыр.
Қытайдың Alibaba компаниясы Qwen ашық бастапқы жасанды интеллект моделінің келесі нұсқасын коммерциялық мақсатта пайдаланатын ірі клиенттерден ақы алуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Reuters агенттігі компанияның жоспарына қанық екі дереккөзге сілтеме жасап хабарлады.
Дереккөздердің мәліметінше, келесі аптада таныстырылуы мүмкін Qwen3.8-Max моделі ашық бастапқы кодпен қолжетімді болғанымен, оны қызмет ретінде ұсынып, елеулі табыс табатын компаниялар лицензиялық келісім жасап, кірістің бір бөлігін Alibaba-мен бөлісуі қажет болады.
Бұл тәсіл өткен айда қытайлық Moonshot AI стартапы ұсынған Kimi K3 моделінің лицензиялау саясатына ұқсас. Оның талаптарына сәйкес, жылдық табысы 20 миллион доллардан асатын коммерциялық пайдаланушылар компаниямен жеке келісім жасап, табысының белгілі бір бөлігін төлеуге міндетті. Reuters мәліметінше, Moonshot кей жағдайда кірістің 30%-ына дейін талап етеді.
Қазіргі уақытта Alibaba өз модельдерін бұлтты платформасы арқылы пайдаланғаны үшін ақы алады. Алайда компанияның ашық бастапқы модельдерін тұтынушылардың жеке серверлерінде тегін қолдануға мүмкіндік беріліп келген.
Сарапшылардың пікірінше, қытайлық жасанды интеллект әзірлеушілері ашық модельдерді кеңінен таратып, кейін коммерциялық пайдаланудан табыс табуға негізделген жаңа бизнес-модельге көшіп жатыр. Бұл бағытта олар OpenAI, Anthropic және басқа да ірі AI компанияларының тәжірибесіне жақындай түсуде.
Сонымен қатар, ашық бастапқы жасанды интеллект нарығы қарқынды дамып келеді. Соңғы уақытта бұл бағытқа америкалық компаниялар да белсенді қосылып, жаңа ашық модельдерді ұсына бастады.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әр балаға 50 мың теңгеден беріледі: Көмекті кім және қалай алады?
- ҰБТ-2026: Қанша талапкер грант конкурсына өтті?
- +40°C ыстық пен дауыл: 7 тамызда ауа райы қандай болады?
- Алматыдағы саябақта ер адам балаларға шабуыл жасаған: Анасы оқиғаның мән-жайын айтты
- 7 тамызда мемлекеттік грант иегерлерінің тізімі жарияланады