Алғашқы тікелей сайлау: Семей халқы өз әкімін таңдады

Кеше, 12 қазанда, Семей қаласында еліміз бойынша алғаш рет қала әкімін тікелей сайлау өтті. Бұл – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүргізілген саяси реформалардың нақты нәтижесі болып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қала аумағында барлығы 129 сайлау комиссиясы жұмыс істеді, оның ішінде 1 аумақтық және 128 учаскелік комиссия. Сайлаушылардың жалпы саны – 220 761 адам. Дауыс беру сағат 7:00-де басталып, 20:00-де аяқталды.
Абай облысының әкімі Берік Уәли де қала тұрғындарымен бірге Медициналық университет базасында орналасқан №93 сайлау учаскесіне барып, өз таңдауын жасады.
Бүгін – Семей қаласы тарихындағы ерекше күн. Қала тұрғындары тұңғыш рет өз әкімін тікелей дауыс беру арқылы сайлап отыр. Бұл – елдегі саяси мәдениеттің өскенін және халықтың өз қаласының тағдырына жауапкершілікпен қарай бастағанын көрсетеді, – деді аймақ басшысы.
Сайлаушыларға барынша ыңғайлы жағдай жасалған. Барлық учаскелер пандустармен, тактильді бағыттағыштармен және арнайы белгілермен жабдықталды. Сонымен қатар, Семейде алғаш рет көрмейтін сайлаушылар үшін Брайль қарпімен басылған шақыру билеттері таратылды. Бұл жаңашылдықты қаладағы соқыр және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана көмегімен жергілікті сайлау комиссиясы дайындаған.
Территориялық сайлау комиссиясының төрайымы Гүлжан Қуанышева мәлім еткендей, қалада 418 адам көру қабілеті бойынша шектеулі, оның ішінде 40 адам Брайль қарпін меңгерген, және барлығына жеке шақыру қағаздары жеткізілген.
Кандидаттар және сайлау алдындағы кезең
Тікелей сайлау алдындағы кезеңде Семей қаласының әкімі лауазымына төрт кандидат тіркелген еді. Алайда 7 қазанда қалалық мәслихат депутаты, балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық сарайының басшысы Қанат Шапатов өз кандидатурасын алып тастады. Осылайша, сайлау күні бюллетеньдерде үш үміткердің есімдері қалды:
• Қаныш Төлеуов – Семей қаласындағы Геодезия, картография және құрылыс колледжінің директоры;
• Әділет Қожанбаев – Абай облысы Көкпекті ауданының әкімі;
• Айболат Бекжасаров – Семей қалалық мәслихатының депутаты, әлеуметтік салада жұмыс тәжірибесі бар.
Сайлауға қатысуға алғашында сегіз адам ниет білдірген, олардың барлығы – Семей қаласының тұрғындары және өздерін өздері ұсынған азаматтар. Тексеру кезеңінен өткеннен кейін төртеуі ғана тіркеуден өтіп, сайлау науқанына қатысуға жіберілген.
Кандидаттар үгіт жұмыстарына шамамен 850 мың теңге бөлінген мемлекеттік қаржыландыруды пайдаланды. Бұл қаражат БАҚ материалдарына, телебағдарламаларға қатысуға, жарнамалық өнім мен көлік шығындарына жұмсалды. Жалпы сайлау науқаны барысында үміткерлер шамамен 3,5 миллион теңге игерген.
Сайлау процесін ұйымдастыруға 929 адам, соның ішінде мұғалімдер мен волонтёрлер тартылды. Әрқайсысына 150 мың теңге көлемінде ақы төленді.
Сайлаудың ерекшеліктері мен ұйымдастыру барысы
Семейде өткен бұл сайлау ел тарихында қала деңгейінде әкім тікелей сайланған алғашқы тәжірибе ретінде ерекшеленеді.
Барлық учаскелерде азаматтарға үйден дауыс беру мүмкіндігі қарастырылды. 12 қазан күні сағат 12:00-ге дейін дауыс беруге келе алмайтын тұрғындар учаскелік комиссияларға өтініш білдіріп, өз үйінде дауыс берді.
Қалалық сайлау комиссиясының дерегінше, Семейде 1221 мүмкіндігі шектеулі азамат тіркелген, олардың барлығы сайлау процесіне қатысуға мүмкіндік алды.
Қаланың қазіргі жағдайы мен жаңа әкімге жүктелетін міндеттер
Жаңа сайланған әкімге Семейдің бірқатар күрделі әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешу міндеті жүктеледі.
Қалада соңғы жылдары жол жөндеу, жаңа мектептер салу, екі көпірдің асфальт қабатын жаңарту және «Абайға құрмет» акциясы аясында 10-нан астам нысанның құрылысын бастау сияқты оң өзгерістер болған.
Дегенмен, халық санының азаюы, дачалық аймақтардың инфрақұрылымының әлсіздігі, қаланың экологиялық жағдайы, жаңа тұрғын аудандардың құрылыс қарқыны мен жаңа ТЭЦ-3 жобасының жүзеге аспауы – әлі де шешімін күткен негізгі бағыттар қатарында.
Сонымен қатар, жапон көпірінің (іргесі қаланғанына 25 жыл толған аспалы көпірдің) техникалық жағдайы да қоғам назарында. Биыл онда тек асфальт қабаты ауыстырылғанымен, толық реконструкция келесі жылға жоспарланған.
Жаңа әкімнің жұмыс кезеңінде жаңа автогужевой көпірдің құрылысы аяқталуы тиіс. Бұл жобаға қытайлық инвесторлар қызығушылық танытқан.
Қаланың тағы бір өзекті мәселесі – ливневка мен дренаж жүйелерінің жетіспеушілігі, әсіресе көктем мен күз мезгілдерінде көшелердің су басуына әкеліп соғады.
Қорытындылай айтар болсақ, семейліктердің өз әкімін алғаш рет тікелей сайлауы – елдегі жергілікті өзін-өзі басқару реформасының маңызды кезеңі болды. Бұл тәжірибе болашақта басқа қалалар мен аудандарда да жүзеге асырылуы мүмкін.
Жаңа әкімге тұрғындардың сенімін ақтау, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуын жалғастыру және тарихи Семейді жаңғырту бағытында жүйелі жұмыс күтіп тұр.