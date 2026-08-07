Әлемдік паспорт рейтингі жаңарды: Қазақстан қай орында?
Рейтингтің көшін дәстүрлі түрде Азия елдері бастап тұр.
Әлемдегі ең ықпалды паспорттардың жаңа рейтингі жарияланды. Сарапшылар бағалауынша, Қазақстан азаматтары визасыз немесе жеңілдетілген тәртіппен бара алатын елдер саны бойынша әлем елдерінің алғашқы жартысында орналасқан, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Халықаралық паспорт рейтингінің соңғы деректеріне сәйкес, Қазақстан паспорты әлемде 63-орынға жайғасқан. Қазақстан азаматтары 80-нен астам мемлекетке визасыз немесе келген кезде виза рәсімдеу арқылы саяхаттай алады.
Рейтингтің көшін дәстүрлі түрде Азия елдері бастап тұр.
Рейтингке сәйкес, Сингапур паспорты әлемдегі ең күшті паспорт атанып, оның иелері 192 елге визасыз немесе жеңілдетілген тәртіппен кіре алады.
Екінші орынды бірден үш мемлекет бөлісті. Олар:
- Жапония – 188 ел;
- Оңтүстік Корея – 188 ел;
- Біріккен Араб Әмірліктері – 188 ел.
Үздік үштікті Швеция түйіндеп, оның азаматтары 187 елге еркін саяхаттай алады.
Алғашқы ондыққа қай елдер кірді?
Төртінші орынға 186 елге визасыз кіру мүмкіндігімен бірден тоғыз мемлекет орналасты:
- Бельгия;
- Дания;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Ирландия;
- Италия;
- Люксембург;
- Нидерланд;
- Норвегия;
- Испания.
Бесінші орында – Австрия, Грекия, Мальта, Португалия және Швейцария (185 ел).
Алтыншы орынға Венгрия, Польша және Ұлыбритания жайғасты (184 ел).
Жетінші орынды Аустралия, Канада, Чехия, Латвия, Малайзия, Жаңа Зеландия, Словакия және Словения иеленді. Бұл елдердің азаматтары 183 мемлекетке визасыз бара алады.
Сегізінші орында Хорватия мен Эстония (182 ел), тоғызыншы орында Лихтенштейн мен Литва (181 ел), ал алғашқы ондықты Исландия мен АҚШ түйіндеп тұр. Бұл екі елдің азаматтары 180 мемлекетке еркін кіре алады.
Қазақстан өңірдегі көршілерінен қалай көрінеді?
Орталық Азия елдері арасында Қазақстан жоғары орындардың бірін иеленіп отыр. Қазақстан паспортының мүмкіндігі Қырғызстан, Тәжікстан және Түрікменстанмен салыстырғанда кеңірек болғанымен, кейбір рейтингтерде Өзбекстанмен арадағы айырмашылық айтарлықтай емес.
Паспорт рейтингі қалай жасалады?
Рейтинг ел азаматтарының әлемнің қанша мемлекетіне визасыз, электронды виза арқылы немесе келген кезде виза рәсімдеу арқылы кіре алатынына қарай есептеледі. Визасыз бағыттар неғұрлым көп болса, паспорттың халықаралық рейтингі соғұрлым жоғары болады.
Қазақстан соңғы жылдары бірқатар мемлекетпен визалық режимді жеңілдету жөнінде келісімдер жасап келеді. Бұл өз кезегінде қазақстандықтардың шетелге еркін қатынауына мүмкіндік беріп, ел паспортының халықаралық рейтингтегі позициясына оң әсер етеді.
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