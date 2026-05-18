Әлемдік мұнай нарығында баға өсімі жалғасуда
Өткен аптада екі келісімшарт та 7%-дан астам өскен.
Мұнай бағасы дүйсенбі күні де өсуді жалғастырды. Бұған АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысты тоқтату әрекеттерінің тығырыққа тірелуі себеп болды. Жаңа алаңдаушылықтар Біріккен Араб Әмірліктеріндегі атом электр станциясына жасалған шабуылдан және АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранға қарсы ықтимал әскери әрекеттерді талқылауы мүмкін деген күтулерден туындады.
Brent маркалы мұнай фьючерстері 2,03 долларға (1,86%) қымбаттап, барреліне 111,29 долларға жетті. Бұған дейін баға 112 долларға дейін көтеріліп, 5 мамырдан бергі ең жоғары деңгейге жеткен болатын.
АҚШ-тың West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнайы 2,31 долларға (2,19%) өсіп, барреліне 107,73 доллар болды. Сауда барысында баға 108,70 долларға дейін жетіп, 30 сәуірден бергі ең жоғары көрсеткішті көрсетті. Маусым айына арналған келісімшарттың мерзімі сейсенбіде аяқталады.
Өткен аптада екі келісімшарт та 7%-дан астам қымбаттады, себебі Ормуз бұғазы маңында кемелерге шабуыл мен басып алуларды тоқтататын бейбіт келісімге деген үміт әлсіреді. Өткен аптада Трамп пен Қытай төрағасы Си Цзиньпин арасындағы келіссөздер әлемдегі ең ірі мұнай импорттаушы елдің қақтығысты реттеуге көмектесуге дайын екеніне ешқандай белгі бермей аяқталды.
Иранмен қақтығыс ұзаққа созылған сайын мұнай бағасының ұзақ мерзімді жоғары деңгейде қалу қаупі артады, бұл пайыздық мөлшерлемелердің де ұзақ уақыт жоғары болуына әкелуі мүмкін, – деді Prestige Economics сарапшысы Джейсон Шенкер. – Бұл сондай-ақ экономикалық өсудің баяулауына тұрақты қауіп төндіреді.
БАӘ мен Сауд Арабиясына жасалған дрон шабуылдары және АҚШ пен Иран арасындағы қатаң риторика қақтығыстың одан әрі ушығу қаупін күшейтті.
БАӘ ресми өкілдері "Барака" атом электр станциясына жасалған соққының қайдан шыққанын анықтап жатқанын және ел мұндай "террористік шабуылдарға" жауап беру құқығын өзінде қалдыратынын мәлімдеді.
Сауд Арабиясы Ирак жағынан әуе кеңістігіне кірген үш дронды ұстап қалғанын айтып, өз егемендігі мен қауіпсіздігін қорғау үшін қажетті шаралар қабылдайтынын ескертті.
Бұл дрон шабуылдары АҚШ немесе Израильдің Иранға қайта соққы жасауы Парсы шығанағы елдерінің энергетикалық нысандарына жаңа шабуылдарды тудыруы мүмкін екенін көрсететін айқын белгі, – деді IG сарапшысы Тони Сикамор.
Axios дерегіне сәйкес, сейсенбі күні Трамп ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшілерімен Иранға қатысты ықтимал әскери сценарийлерді талқылау үшін кездесуі тиіс.
Сонымен қатар, сенбі күні Трамп әкімшілігі Үндістан сияқты елдерге теңіз арқылы жеткізілетін ресейлік мұнайды сатып алуға мүмкіндік берген санкциялық жеңілдікті тоқтату мүмкіндігін қарастырған.
Ең оқылған:
- “Соңғы қоңырау” атауының өзі өзгеріп жатыр: Биыл мектеп бітіру кештері қалай өтеді?
- Найзағай, аяз және өрт қаупі: 16 өңірде дауылды ескерту жарияланды
- Тайвань Қытаймен қатынастағы ұстанымын өзгертпейтінін мәлімдеді
- Иран: АҚШ пен Израильге зымыран қорын қайта қалпына келтіру қиын болады
- Алматы облысында полицей өз әйелін қызметтік көлігімен қағып кеткен