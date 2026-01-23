Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Әлемдегі ең қымбат брендтердің рейтингі жарияланды

Бүгiн, 06:43
79
freepik
Фото: freepik

20 қаңтарда Brand Finance консалтингтік компаниясы әлемдегі ең қымбат брендтердің рейтингін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Рейтингтің көшін Apple компаниясы бастады. Есептеулерге сәйкес, технологиялық алпауыттың құны 607,6 млрд долларды құрады.

Apple бағасы 6%-ға өсті, – делінген Brand Finance жарияланымында.

Одан да жоғары өсім көрсеткен Microsoft екінші орынға жайғасты — компанияның құны 565,2 млрд доллар деп бағаланды. Үшінші орынды Google иеленді, оның құны 433,1 млрд доллар болды.

Алдыңғы үштіктен кейін Amazon орналасты — 369,9 млрд доллар. Бесінші орынды Nvidia иеленді — 184,3 млрд доллар. Ол бағасы шамамен екі есеге өскен TikTok, Walmart, Samsung және Facebook компанияларын басып озды. Өткен жылы Nvidia рейтингте тек тоғызыншы орында болған.

Сарапшылар YouTube-ты әлемдегі ең мықты бренд деп таныды, ал қытайлық WeChat екінші орынға шықты. Microsoft бренд қуаты бойынша Google мен LEGO-ны артта қалдырып, үшінші орынға көтерілді.

Ең қымбат брендтердің жартысынан астамы АҚШ-қа, 15%-ы Қытайға, ал 5,6%-ы Германияға тиесілі.

Сондай-ақ әлемдегі ең ірі әуе компанияларының бірі — Emirates 15 қаңтарда "Үлкен дулыға" турнирлерінің төрт дүркін чемпионы, әлемнің бірінші ракеткасы, беларусиялық теннисші Арина Соболенкомен серіктестік келісім жасасқанын мәлімдеді.

