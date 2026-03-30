Әлемдегі ең әдепті елдердің рейтингі жасалды
Халықаралық сауалнама нәтижесіне сәйкес, Жапония 35,15% дауыс жинап, бірінші орынға шықты.
Халықаралық сауалнама нәтижесі бойынша әлемдегі ең әдепті елдердің рейтингінде Жапония көш бастады. Бұл туралы Time Out басылымы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Зерттеуді Remitl қаржы компаниясы жүргізген. Сауалнамаға 26 елден 4697 адам қатысып, олардан ең мейірімді әрі сыпайы тұрғындары бар елді атау сұралған. Рейтинг қатысушылардың дауыс үлесіне қарай жасалған.
Екінші орынды 13,35% көрсеткішпен Канада иеленсе, үшінші орынға 6,23% дауыс жинаған Ұлыбритания тұрақтады. Ал алғашқы ондыққа Қытай, Германия, Филиппин, Швеция, Дания, Финляндия және Оңтүстік Африка Республикасы енген.
Қазіргі таңда әлемдегі ең сыпайы 25 ел:
1. Жапония
2. Канада
3. Ұлыбритания
4. Қытай
5. Германия
6. Филиппин
7. Швеция
8. Дания
9. Финляндия
10. Оңтүстік Африка Республикасы
11. Австралия
12. Швейцария
13. АҚШ
14. Үндістан
15. Ирландия
16. Жаңа Зеландия
17. Норвегия
18. Нидерланды
19. Таиланд
20. Франция
21. Бразилия
22. Испания
23. Бельгия
24. Италия
25. Австрия