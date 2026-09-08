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Әлемдегі алғашқы күн энергиясымен жұмыс істейтін жедел жәрдем көлігі Африкада сәтті сынақтан өтті

Инновациялық Stella Juva медициналық электр көлігі тұтынғанынан көбірек энергия өндіреді және инфрақұрылымы дамымаған шалғай аймақтарда жұмыс істеуге арналған

8 Қыркүйек 2026, 06:47
АВТОР
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depositphotos.com 8 Қыркүйек 2026, 06:47
8 Қыркүйек 2026, 06:47
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Фото: depositphotos.com

Нидерландта күн энергиясымен жұмыс істейтін әлемдегі алғашқы жедел жәрдем көлігі жасалып, жалпы пайдаланымдағы жолдарда жүруге ресми түрде сертификатталды.

Бұл туралы Euronews жазды.

Stella Juva деп аталатын көлікті Эйндховен технологиялық университетінің Solar Team Eindhoven студенттер командасы жобалаған. Бұл көлік медициналық көмекке қол жеткізу қиын, отын мен электр энергиясы жиі үзілетін шалғай аудандарға медициналық қызмет көрсетуге арналған.

Техникалық сипаттамалары және жұмыс істеу принципі

Stella Juva – көлікке кіріктірілген күн панельдері және сыйымдылығы 50 кВт·сағ аккумулятор батареясы бар электр көлігі.

Көлік тұрақта тұрған кезде күн панельдері ашылып, қосымша энергия өндіреді және дәрігерлер мен пациенттерге көлеңке түсіреді. Медициналық жабдықтар жұмыс істеп тұрған кезде көлік тұтынғанынан көбірек энергия өндіре алады. Бұл медициналық техниканы түнгі уақытта да пайдалануға мүмкіндік береді, – дейді әзірлеушілер.

Медициналық кешеннің жабдықтары

Көлік іс жүзінде жылжымалы клиника қызметін атқарады. Оның жабдықтарына мыналар кіреді:

  • Рентген аппараты және ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ) құрылғысы;
  • Автоматты сыртқы дефибриллятор;
  • Вакциналарды тасымалдауға және сақтауға арналған арнайы тоңазытқыш қондырғылар.

Мамандардың есебінше, бір көшпелі медициналық акция барысында көліктің жабдықтары арқылы 40 жүкті әйелге дейін УДЗ тексеруін жүргізуге болады. Ал екі күн жұмыс істеген кезде қабылданатын пациенттердің жалпы саны 200 адамға дейін жетуі мүмкін.

Нақты жағдайдағы сынақтар

Алғашқы практикалық сынақтар Кенияда Amref Health Africa халықаралық ұйымымен бірлесіп өткізілді. Көлік Нарок аймағында жолсыз жерлермен 800 шақырымнан астам жол жүріп, бірнеше далалық медициналық пунктке барған.

Гуманитарлық ұйымдардың өкілдері мен әзірлеушілер жобаны кең көлемде жүзеге асыру үшін инвесторлар мен мемлекеттік серіктестер табуға үмітті. Бұл шалғай орналасқан елді мекендердегі денсаулық сақтау деңгейін айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді.

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