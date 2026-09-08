Әлемдегі алғашқы күн энергиясымен жұмыс істейтін жедел жәрдем көлігі Африкада сәтті сынақтан өтті
Инновациялық Stella Juva медициналық электр көлігі тұтынғанынан көбірек энергия өндіреді және инфрақұрылымы дамымаған шалғай аймақтарда жұмыс істеуге арналған
8 Қыркүйек 2026, 06:47
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