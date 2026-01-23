Әлемде: Зеленский мен Трамп келіссөзі, ChatGPT-дің жаңа ережелері

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Зеленский Трамппен келісімге келе алмады
Украина президенті Владимир Зеленский Дональд Трамппен өткен кездесуде қауіпсіздік кепілдіктері мен соғыстан кейінгі ел экономикасын қалпына келтіру мәселелері бойынша келісімдерге қол жеткізе алмады.
Басылым дереккөздерінің мәліметінше, саммит қарсаңында АҚШ пен Украина өкілдері талқылаған құжаттарды тараптар соңына дейін келісіп үлгермеген, нәтижесінде олар қол қойылмай қалған. Financial Times атап өткендей, Зеленский Трампты Украинаға қолдау көрсету бойынша қосымша міндеттемелер алуға көндіруге тырысқан. Алайда АҚШ президенті бір сағатқа созылған кездесуден кейін Давостан ешқандай келісім жасамай кетіп қалған.
Басылым келіссөздерді украин тарапы үшін сәтсіз өтті деп сипаттайды. Соған қарамастан, Владимир Зеленский көпшілік алдында соғысты аяқтауға қатысты құжаттар «іс жүзінде дайын» екенін айтып, Дональд Трамппен болған диалогты өнімді деп бағалады.
ChatGPT пайдаланушылардан селфи талап ете бастайды
ChatGPT пайдаланушылардың жасын анықтау жүйесін енгізуді жоспарлап отыр. Егер жасанды интеллект қолданушылардың жасын селфи арқылы растауға болады.
ChatGPT жасты қалай анықтайды
Әңгіме құжат тексеру туралы емес, көп деңгейлі талдау туралы. Модель қолданыстағы қорғаныс механизмдері негізінде пайдаланушының 18 жасқа толғанын анықтайды.
Селфи қашан қажет болады
Егер жүйе пайдаланушының кәмелетке толғанын анықтаса, ChatGPT-ді қолдану шектеледі. Бұл жағдайда жасты тез растауға болады. Блокты алып тастау үшін әзірлеушілер persona қызметі арқылы тексеруді ұсынады. Ол жеке тұлғаны қауіпсіз анықтау үшін қолданылады. Яғни пайдаланушы селфи жасауы керек.
Шектеу енгізудің себебі
Кәмелетке толмағандар үшін қауіпті контентті блоктайды. Мысалы, зорлық-зомбылық немесе шамадан тыс қатыгездік көріністерін бейнелеу, кәмелетке толмағандардағы қауіпті немесе зиянды «челлендждер», сексуалдық, романтикалық немесе қатыгез контент.
Компания жаңа жүйе кәмелетке толмағандарды қорғауға және пайдаланушының жасына сәйкес мазмұнды дәлірек реттеуге бағытталғанын атап өтті. Жүйенің нақты қашан іске қосылатыны жария болған жоқ.
Әлемдегі ең қымбат брендтердің рейтингі жарияланды
20 қаңтарда Brand Finance консалтингтік компаниясы әлемдегі ең қымбат брендтердің рейтингін жариялады.
Рейтингтің көшін Apple компаниясы бастады. Есептеулерге сәйкес, технологиялық алпауыттың құны 607,6 млрд долларды құрады.
Apple бағасы 6%-ға өсті, – делінген Brand Finance жарияланымында.
Одан да жоғары өсім көрсеткен Microsoft екінші орынға жайғасты — компанияның құны 565,2 млрд доллар деп бағаланды. Үшінші орынды Google иеленді, оның құны 433,1 млрд доллар болды.
Алдыңғы үштіктен кейін Amazon орналасты — 369,9 млрд доллар. Бесінші орынды Nvidia иеленді — 184,3 млрд доллар. Ол бағасы шамамен екі есеге өскен TikTok, Walmart, Samsung және Facebook компанияларын басып озды. Өткен жылы Nvidia рейтингте тек тоғызыншы орында болған.
Сарапшылар YouTube-ты әлемдегі ең мықты бренд деп таныды, ал қытайлық WeChat екінші орынға шықты. Microsoft бренд қуаты бойынша Google мен LEGO-ны артта қалдырып, үшінші орынға көтерілді.
Ең қымбат брендтердің жартысынан астамы АҚШ-қа, 15%-ы Қытайға, ал 5,6%-ы Германияға тиесілі.
Сондай-ақ әлемдегі ең ірі әуе компанияларының бірі — Emirates 15 қаңтарда "Үлкен дулыға" турнирлерінің төрт дүркін чемпионы, әлемнің бірінші ракеткасы, беларусиялық теннисші Арина Соболенкомен серіктестік келісім жасасқанын мәлімдеді.
Трамп Иран жаққа ірі әскери флот жіберді
Al Jazeera хабарлауынша, АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қатысты әскери бақылаудың күшейтілгенін мәлімдеп, америкалық ірі әскери-теңіз флоты Парсы шығанағы аймағына бет алғанын айтты.
Трамп бұл мәлімдемені Давоста өткен Дүниежүзілік экономикалық форумнан кейін журналистерге берген сұқбатында айтты. Ол «ешқандай қақтығыс болғанын қаламайтынын», бірақ Иранды «өте мұқият бақылап отырғанын» атап өтті.
АҚШ БАҚ-тарының хабарлауынша, USS Abraham Lincoln авианосеці мен оның соққы тобы Оңтүстік Қытай теңізіндегі жаттығулардан Таяу Шығысқа бағытталған. Бұл қадам аймақтағы шиеленістің күшейгенін көрсетеді.
Сонымен қатар Трамп Иран ядролық бағдарламасын қайта бастайтын болса, АҚШ жауап қататынын ескертті. Ол 2025 жылдың маусым айында АҚШ пен Израильдің Иранның ядролық нысандарына жасаған әуе соққыларын мысалға келтірді.
Иран тарапы бұл мәлімдемелерге жауап ретінде, шабуыл жасалған жағдайда «бар күшпен қарсы жауап беретінін» мәлімдеді. Сыртқы істер министрі Аббас Арағчи толық ауқымды соғыс бүкіл аймаққа және әлемдік қауіпсіздікке ауыр салдар әкелетінін айтты.