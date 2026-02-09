Әлемде: Трамптың сайлау жөніндегі мәлімдемесі, Starlink спутниктері, Пхукеттегі экологиялық қауіп

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Трамп сайлау жүйесін қайта қарауға шақырды
Дональд Трамп сайлау жүйесін қайта қарауға шақырды. АҚШ-тағы сайлау бұрмаланған және бүкіл әлемге күлкі болды, деп жазды АҚШ президенті Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында.
Біз оларды не түзетеміз, не болмаса еліміз мүлде болмайды, – деді Ақ үй басшысы.
Бұл мәселені шешу үшін АҚШ көшбасшысы республикашылдарды «Американы құтқару туралы заңды» қолдауға шақырды.
Аталған заң жобасы сайлаушыларды тіркеу кезінде жеке басын куәландыратын құжатты ұсыну мен азаматтығын растау талабын енгізуді, сондай-ақ пошта арқылы дауыс беруді айтарлықтай шектеуді көздейді.
SpaceX зымыраны Starlink интернет-спутниктерінің кезекті тобын орбитаға шығарды
Falcon 9 зымыран-тасығышы Starlink жүйесінің жаһандық интернет қамту орбиталық топтамасын толықтыру мақсатында 25 мини-спутниктен тұратын партияны орбитаға шығарды. Бұл туралы SpaceX әзірлеуші компаниясы хабарлады.
25 Starlink спутнигінің орбитаға шығарылғаны расталды, – делінген хабарламада.
Зымыран сенбі күні АҚШ-тың Тынық мұхиты жағалауы уақытымен 12:58-де (Баку уақытымен 00:58) Калифорния штатындағы Ванденберг АҚШ Ғарыш күштері базасындағы SLC-4E ұшыру алаңынан ұшырылды.
Шамамен бір сағаттан кейін спутниктер тасығыштың екінші сатысынан бөлініп, орбитаға шықты.
Пхукет жағалауында қауіпті заттар тиелген контейнер кемесі суға батты
Бортында 290 теңіз контейнері бар, оның 14-інде қауіпті заттар тасымалданған контейнер кемесі Пхукет жағалауында суға батты.
Пхукет провинциясы әкімдігінің ақпараттық орталығының мәліметінше, теңізге төгілген бункерлік отын салдарынан мазут дағы пайда болған.
Жарияланымда су сыйымдылығы 4 339 тонна болатын Sealloyd Arc кемесі Ко Кео Ной аралы маңында суға батқаны айтылған.
290 теңіз контейнерінің 14-інде қауіпті заттар болған. Олардың басым бөлігі кемемен бірге суға кеткен, ал бірқатар контейнер апат болған аймақта су бетінде қалқып жүр.