Әлемде: TikTok ақыры АҚШ бақылауына өтті, Трамп Путинге қарсы шықты

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Трамп TikTok-тың бақылауда болатынын жариялады
АҚШ президенті Дональд Трамп TikTok қызметін американ және халықаралық инвесторларға сатуға қатысты жарлыққа қол қойды. Мәмілеге Dell Technologies, Fox Corp және әлемдік деңгейдегі бірнеше инвесторлар қатыспақ.
Трамп TikTok-тың "толықтай америкалықтардың бақылауында болатынын" атап өтті. Оның сөзінше, Қытай төрағасы Си Цзиньпин бұл жоспарларды мақұлдаған.
Мәмілеге Dell Technologies компаниясының негізін қалаушы, төрағасы және бас директоры Майкл Делл; Fox News иесі Fox Corp компаниясының төрағасы Руперт Мердок, News Corp газетінің баспагері және әлемдік деңгейдегі төрт-бес инвестор қатысуы мүмкін.
Вице-президент Джей Ди Вэнс жаңа америкалық компанияның құны шамамен 14 млрд доллар болатынын айтты, бұл кейбір сарапшылардың бағалауларынан едәуір төмен.
Reuters дереккөздерінің хабарлауынша, Oracle және Silver Lake компанияларын қоса алғанда үш инвестор TikTok US акцияларының шамамен 50%-ын сатып алады. ByteDance қазіргі акционерлеріне шамамен 30% акция тиесілі болады.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ пен Қытай TikTok бойынша ортақ шешімге келген болатын.
Трамп: "Путин тоқтауы керек"
АҚШ президенті Дональд Трамп Ресей президенті Владимир Путиннің Украинаға қарсы шабуылын тоқтатуы керектігін айтып, Түркияны ресейлік мұнайды сатып алуды тоқтатуға шақырды.
NBC News арнасының хабарлауынша, ол бұл туралы бейсенбі, 25 қыркүйекте Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен бірге журналистер алдында сөйлеген сөзінде айтты.
Ресей Украинаға қарсы шабуылын жалғастырып жатқанда, мен оның Ресейден мұнай сатып алуды тоқтатқанын қалаймын, - деді Ақ үй басшысы.
Мақалада атап өтілгендей, Трамп «Ресейдің себепсіз көп адамды өлтіріп жатқанын масқара» деп атады.
Бұл нағыз адам өмірін жоғалту, сондықтан ол тоқтатуы керек – Путин тоқтауы керек», - деп қосты АҚШ президенті.
Журналистер Ердоған Украинадағы қақтығысты шешуде рөл атқара ала ма деген сұрақ қойды.
Ол жасай алатын ең жақсы нәрсе – Ресейден мұнай мен газ сатып алмау. Егер ол мұны істесе, бұл ең жақсы нәрсе болар еді, - деп жауап берді Трамп.
Естеріңізге сала кетейік, Түркия президенті бұған дейін Украинадағы соғыстың жақын арада аяқталатынына сенбейтінін мәлімдеген болатын. Сонымен бірге, Ердоған Анкараның Ресей мен Украина арасындағы келіссөздердегі делдал рөлінен бас тартпайтынын баса айтты.
Оның айтуынша, ол Путинмен Аляскада Трамппен байланысын талқылаған. Ыстамбұлда ресей-украин келіссөздерін қайта бастау мүмкіндігі де талқыланып, Түркия басшысы атап өткендей, Ресей президенті мұны жоққа шығармады.
Ганг өзенінің жағдайы өте ауыр
Ганг өзенінің жай-күйі үлкен алаңдаушылық туғызады, бұл Үндістанның Гандинагар технологиялық институты мен Аризона университетінің мамандары жүргізген зерттеулермен расталды. Шамамен 600 миллион адамды сумен қамтамасыз ететін бұл су жолы соңғы 13 ғасырда бұрын-соңды болмаған сарқылудан зардап шекті, бұл ең алдымен адами фактордан.
Зерттеу барысында сарапшылар палеоклиматтық деректерді, гидрологиялық үлгілерді және тарихи жазбаларды зерттеді. 700-ден 2012 жылға дейін өзеннің жағдайын қалпына келтіру үшін азиялық ағаштардан алынған ағаш сақинасының өлшемдері қолданылды.
Нәтижелер 1991-2020 жылдар аралығында Ганг өзенінің құрғауының рекордтық ең қарқынды кезеңі болғанын көрсетті. Бұл құрғақшылық 16 ғасырда тіркелген алдыңғы шыңнан 76% артық болды. Қуаңшылық кезеңдердің жиілігі мен ұзақтығының ұлғаюымен қатар өзен тереңдігінің жалпы төмендеуі байқалды.
Жазғы муссондардың әлсіреуі өзеннің тайыздануының басты себебі деп есептелінеді. Бұл құбылыс Үнді мұхиты температурасының көтерілуінен және атмосфераның аэрозольдық ластануынан, адам әрекетімен байланысты факторлардан туындайды. Өнеркәсіптік қондырғылар, электр станциялары және көлік құралдары шығаратын микроскопиялық бөлшектер мен тамшылар болып табылатын аэрозольдер жауын-шашынға кедергі келтіруі мүмкін.
Зерттеушілер қазіргі құрғақшылық өткен мыңжылдықта байқалған табиғи климаттық ауытқулардан жоғары екенін атап көрсетеді. Олар су тапшылығының ықтимал әсерін азайту үшін су ресурстарын басқарудың жаңа тәсілдерін әзірлеуге және енгізуге шақырады.