Әлемде: Starlink Иранға жасырын кірді, Еурокомиссияда тінту, Ким Чен Ын қызын мұрагерлікке дайындап жатыр
Иранға жасырын жеткізілген Starlink, Еурокомиссия ғимараттарындағы тінту, Трамптың климат шешімі, Газаны қалпына келтіру қоры және Ким Чен Ынның қызына қатысты мәлімдеме – BAQ.KZ тілшісі әлемдегі маңызды жаңалықтарға шолу жасап, назарларыңызға ұсынады.
Starlink терминалдары Иранға жасырын жеткізілген
АҚШ Ирандағы наразылық білдірушілерге бірнеше мың спутниктік интернет терминалын жасырын жолмен жеткізгені туралы ақпарат тарады. Деректерге сүйенсек, елге шамамен 6 мыңға жуық құрылғы заңсыз жеткізілген. Соңғы айларда U.S. Department of State 7 мыңға жуық терминал сатып алған, олардың басым бөлігі қаңтар айында алынған.
Ақ үй басшысы Дональд Трамп бұл әрекет туралы хабардар болғанымен, оны тікелей мақұлдағаны немесе мақұлдамағаны белгісіз. Бұған дейін Bloomberg SpaceX Иран аумағындағы «Старлинк» инфрақұрылымына қол жеткізу үшін алынатын төлемді алып тастағанын хабарлаған.
Ирандағы толқулар 29 желтоқсанда ұлттық валюта – риалдың күрт құнсыздануынан басталып, ірі қалаларға таралған. Ресми деректерге сәйкес, қақтығыстар барысында 40-қа жуық күштік құрылым қызметкері қаза тапқан.
Еуропалық бас прокуратура Еурокомиссия ғимараттарында тінту жүргізді
European Public Prosecutor’s Office Брюссельдегі European Commission ғимараттарында тінту жүргізді. Тергеу 2024 жылы Еурокомиссияның 23 нысанын сату мәмілесіне қатысты.
Мәліметтерге сәйкес, аталған ғимараттарды Бельгияның SFPIM қоры 900 млн еуроға сатып алған. Тінту бірнеше ғимаратта, соның ішінде бюджет департаментінде өткен.
Тергеу 2019-2024 жылдары бюджет жөніндегі еурокомиссар болған Johannes Hahn қызмет атқарған кезеңге қатысты болуы мүмкін. Еурокомиссия мәміле рәсімдері белгіленген хаттамаға сай өткенін айтып, тергеумен ынтымақтасатынын мәлімдеді.
Дональд Трамп Обама дәуіріндегі климаттық шешімді жойды
АҚШ президенті Дональд Трамп 2009 жылғы парниктік газдардың адам денсаулығына қауіпті екенін мойындаған ғылыми қорытындының күшін жойды. Бұл шешім көлік шығарындыларын реттеудің құқықтық негізі болған.
Әкімшілік бұл қадам автокөлік құнын арзандатып, өндірушілердің шығынын бір көлікке 2400 долларға дейін қысқартады деп отыр. Экологиялық ұйымдар бұл шешім климатқа қарсы күресті әлсіретіп, халық денсаулығына кері әсер етуі мүмкін екенін ескертті. Сарапшылар алдағы уақытта сот процестері басталуы ықтимал екенін айтады.
Вашингтонда Газаны қалпына келтіру қоры таныстырылады
19 ақпанда Вашингтонда өтетін Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысында АҚШ Газа секторын қалпына келтіруге арналған көпмиллиардтық қорды таныстырады. Жиында Дональд Трамп қатысушы елдердің қаржылай үлесін жариялайды.
Кеңес Израиль мен ХАМАС арасындағы келісім аясында Газаны басқаруға және тұрақтандыру күштерін орналастыруға бағытталған. Кейбір мемлекеттер аймаққа бірнеше мың әскер жіберуге дайын екенін мәлімдеген.
Ким Чен Ын қызын мұрагерлікке дайындап жатыр
Оңтүстік Кореяның Ұлттық барлау қызметі (National Intelligence Service South Korea) мәліметінше, КХДР басшысы Ким Чен Ын қызы Ким Джу Эні болашақ мұрагер ретінде дайындап жатыр. Соңғы айларда ол әкесімен бірге ресми және әскери іс-шараларда жиі көрінуде.
Сарапшыларды таңғалдырған жайт – патриархал жүйедегі елде қыз баланың мұрагер ретінде қарастырылуы. Бұған дейін Кимнің қарындасы Ким Йо Джонг билік құрылымында ықпалды рөл атқарып келеді. Бұл символикалық белгілер Солтүстік Кореяда ерекше мәнге ие.
