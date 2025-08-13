Әлемде: Путин-Трамп кездесуі, Сириядағы ахуал, Суданда дағдарыс, Пәкістанда апат, Қазақстанда Starlink

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Путин мен Трамп Анкориджде кездеседі
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Каролин Ливиттің мәліметінше, Ресей президенті Владимир Путин мен АҚШ президенті Дональд Трамптың екіжақты кездесуі Алясканың Анкоридж қаласында өтеді.
Ливиттің айтуынша, кездесу мақсаты – Ресейдің Украина қақтығысын реттеу жөніндегі ұстанымын білу. Сонымен қатар, Трамп Путин және Украина президенті Владимир Зеленскиймен үшжақты келіссөз өткізіп, қақтығысты толық тоқтатуға үміт артады.
Қазіргі әкімшілік дипломатиялық жолмен бейбітшілікке қол жеткізу үшін барлық мүмкін шараларды жасап жатыр, – деді Ливитт.
Оның сөзінше, Трамп пен Путиннің жеке кездесуі украин мәселесіне қосымша түсінік береді деп күтіледі.
Кездесу уақыты мен форматы екі ел делегациялары арасында пысықталуда. Ливитт Трамптың алдағы уақытта Ресейге бару ықтималдығын да жоққа шығармады.
Сирия, Иордания және АҚШ бірлескен жұмыс тобын құрады
Сирия, Иордания және АҚШ бірлескен жұмыс тобы құрылатынын жариялады.
Амманда өткен үшжақты кездесуде Сирияның СІМ басшысы Асад Хасан Шейбани, Иордания СІМ жетекшісі Эймен ас-Сафеди және АҚШ-тың Анкарадағы елшісі, Сирия жөніндегі арнайы өкілі Том Баррак бұл шешімді бекітті.
SANA агенттігінің мәліметінше, жаңа топ Сувейда провинциясында атысты тоқтату режимін күшейтуге және сириялық дағдарысты кешенді шешуге жәрдемдеспек.
Тараптар гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты арттыру және дағдарысты ұзақ мерзімді саяси жолмен реттеуді қолдаудың маңызын атап өтті. Бұл ретте Женева процесі мен БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің № 2254 қарары негізгі негіз ретінде көрсетілді.
Судандағы гуманитарлық дағдарыс
Суданның азаматтық соғысы салдарынан 2025 жылы тамыз айында елде гуманитарлық дағдарыс одан әрі ушығып, миллиондаған адам аштыққа ұшырауда және босқынға айналуда. Қақтығыстар ауыл шаруашылығы мен негізгі инфрақұрылымды бұзып, азық-түлік жеткізілімін күрт төмендетті.
БҰҰ және басқа халықаралық гуманитарлық ұйымдар Суданға жедел көмек көрсетуге шақырып, жағдайды бақылап отыр. Алайда, қақтығыстың қарқын алуына байланысты гуманитарлық көмек жеткізу қиындауда. Елдегі дағдарыс әлемдегі ең ірі гуманитарлық мәселелердің бірі ретінде бағаланып отыр.
АҚШ пен Үндістан арасындағы сауда шиеленісі
2025 жылғы тамыздың екінші онкүндігінде АҚШ пен Үндістан арасындағы сауда қатынастары шиеленісті. Бұл шиеленіс негізінен екі ел арасындағы тариф саясатына байланысты туындап отыр. АҚШ Үндістанға қарсы кейбір тауарларға тарифтерді арттыруға ниетті екенін білдірсе, Үндістан да өз кезегінде импорттық тауарларға квоталарды қатаңдату арқылы жауап беруді жоспарлап отыр. Бұл жағдай екіжақты сауда серіктестіктерінде жанжал туғызды.
Үндістанның сауда министрлігі осы мәселеге байланысты пікірталастар басталып жатқанын хабарлады және елдің сауда саясатын қайта қарастыру туралы бастамалар көтеріліп жатқанын мәлімдеді. Халықаралық сауда ұйымдары мен экономистер бұл шиеленістің жаһандық сауда жүйесіне әсер етуі мүмкін екеніне алаңдаушылық білдіруде.
Пәкістандағы табиғи апат
Пәкістанның солтүстігіндегі Гилгит-Балтистан аймағында топырақ көшкіні болып, жеті ерікті қаза тауып, тағы үшеуі жарақат алды, деп хабарлады South China Morning Post.
Оқиға 11 тамызда Даниор қаласында болған. Құрбандар су тасқынынан бүлінген дренаждық каналдарды қалпына келтіріп жатқан. Құтқарушылар марқұмдардың денесін шығарды, жараланғандар ауруханаға жеткізілді.
Көшкін мұздық көлінің бұзылуынан туындаған су тасқыны салдарынан болған. Ол Пәкістан мен Қытай арасындағы көлік және сауда байланысын үзіп, Хунза өзенінің арнасынан тасуына, ауыл шаруашылығына үлкен зиян келтіруіне себеп болды.
Қазақстанда Starlink интернеті іске қосылды
Қазақстанда Starlink ресми түрде жұмысын бастады. Бұл ақпаратты Илон Маск растады.
SpaceX компаниясының басшысы әрі америкалық кәсіпкер Илон Маск әлеуметтік желі X-тегі парақшасында спутниктік интернет Starlink енді Қазақстан аумағында қолжетімді болғанын мәлімдеді. Енді бүгіннен бастап қазақстандықтар Starlink интернетіне қосыла алады.