Әлемде: Париж тағы да тоналды, Германиядағы террористік қауіп

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Париж тағы да тоналды
Луврдан патша зергерлік бұйымдары ұрланғанынан екі апта өткен соң, қылмыскерлер Swarovski дүкеніне кіріп, шамамен 200 000 еуроға бағаланған зергерлік бұйымдар мен сағаттарды ұрлап кеткен.
Полицияның мәліметінше, зергерлік дүкендегі дабыл қағылмады, ал қауіпсіздік камералары ұрыларды жазбаған.
Тонау тек таңертең ашылды, қызметкерлердің бірі дүкенді ашуға келгенде есіктің сынғанын және витриналардың құлағанын көрген.
19 қазанда жұмысшы киімін киген белгісіз біреулер Луврға жүк көтергішпен кіріп, бірнеше минут ішінде Наполеонның коллекциясынан 88 миллион еуроға бағаланған зергерлік бұйымдарды, соның ішінде алқа, брошь және диадеманы ұрлап кетті. Олар қашу кезінде императрица Евгенийдің 1354 гауһар таспен көмкерілген тәжін тастап кетті.
Оқиғадан кейін Лувр үш күнге көпшілікке жабық болды. Екі күдікті 25 қазанда, ал тағы бесеуі 29 қазан кешінде тұтқындалды. Олардың бірі жауап алынғаннан кейін босатылды.
Германия террористік қауіптің жоғары деңгейін жариялады
Сыртқы істер министрі Александр Добриндттің айтуынша, Германиядағы террористік қауіптің деңгейі жоғары деп бағалануда.
ТАСС хабарлауынша, Бундестагтағы билеуші коалицияның құрамына кіретін ХДС/ХСБ блогы Германияның қауіпсіздігіне қауіп төндіретін адамдарды елден қуып жіберу керектігін атап өтті.
Берлиндегі тұтқындау Германиядағы террористік қауіптің деңгейі абстрактілі болса да, әлі де жоғары екенін тағы да көрсетеді. 2023 жылдан бері Германияда жүрген сириялықтың террористік шабуылға дайындықты көрсететін әрекеттері дереу танылды, - деп атап өтті министр.
2 қарашада құқық қорғау органдарының қызметкерлері Германия астанасында террористік шабуыл жоспарлап отырған деген күдікпен Берлиннің Нойкёлн ауданында Сирия азаматы Абдулла Р.-ны ұстады.
Басылымның мәліметінше, ол қамауға алынды. Ер адам «қырғын» жоспарлады деген күдікке ілінген. Сириялықтың Берлинде үш мекенжайы бар. Тінту кезінде ұсталған адамнан жарылғыш заттар табылды.
Вьетнамда су тасқынынан 37 адам қаза тапты
Вьетнамның орталық провинцияларында ұзаққа созылған нөсер жаңбыр мен қатты су тасқыны салдарынын 37 адам көз жұмды, бес адам хабар-ошарсыз кетті, 78 адам жарақат алды.
12,6 мыңнан астам үй су астында қалды, 103 құрылыс тасқын судан қирады немесе шайылып кетті, ал 451-і зақымдалды.
Су тасқыны шамамен 7 900 га ауылшаруашылық алқаптарына да әсер етті, 64 мыңнан астам мал мен құс қырылды, сондай-ақ суару жүйелері мен өзен жағалауларына айтарлықтай зиян келтірді.
Өткен демалыс күндерінен бері Вьетнамның жағалаудағы провинцияларында нөсер жаңбыр жауып, бір күнде рекордтық 1,7 метр жаңбыр жауды, - деп жазды VnExpress.
ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұра тізіміне енген ежелгі Хойан қаласын да су басты. Жергілікті өзен арнасынан асып, 60 жылдағы ең жоғары деңгейге жеткеннен кейін тұрғындар көшелерде ағаш қайықтармен жүруге мәжбүр болды.
Непалда қар көшкіні салдарынан 7 адам қаза тапты
Непалдағы Ялунг Ри шыңының базалық лагерінде қар көшкіні салдарынан жеті адам қаза тапты.
Қайтыс болғандардың арасында үш АҚШ азаматы, бір канадалық, бір итальялық және екі непалдық азамат болды, - деді жергілікті полиция өкілі Гьян Кумар Махато.
Ол қар көшкіні кезінде Ялунг Ри шыңының базалық лагерінде непалдық және шетелдік альпинистер тобы болғанын нақтылады. Олар Долма Ханг шыңына шығуға дайындалып жатқан.
Басылымның мәліметінше, оқиғадан кейін төрт адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Тағы төртеуі әртүрлі жарақаттар алған.
Оқиға орнында іздеу-құтқару жұмыстары басталды, бірақ қараңғы түскендіктен тоқтатылды. Жоғалғандарды іздеу 4 қараша таңертең қайта жалғасады деп күтілуде.