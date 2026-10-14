Әлемде мұнай бағасы қайта өсті
Сауд Арабиясындағы мұнай жеткізіліміне қатысты қауіп пен хуситтердің шабуылдары нарықтағы бағаның өсуіне әсер етті.
Әлемдік нарықта мұнай бағасы Йемендегі хуситтердің шабуылдарынан кейін Сауд Арабиясынан мұнай жеткізіліміне қатысты алаңдаушылықтың күшеюіне байланысты өсті. Сонымен қатар Ресей дизель отыны экспортын арттыруы мүмкін деген болжам бағаның одан әрі қымбаттауын тежеуі ықтимал. Бұл туралы BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.
14 қазанда Brent маркалы мұнай фьючерстері 89 центке немесе 0,8%-ға қымбаттап, барреліне 106,58 долларға жетті. Ал америкалық West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 80 центке немесе 0,9%-ға өсіп, барреліне 94,94 доллар болды. Алдыңғы сауда сессиясының қорытындысында Brent бағасы 0,9%-ға төмендесе, WTI 0,4%-ға өскен еді.
Nissan Securities Investment компаниясының бас стратегі Хироюки Кикукаваның айтуынша, хуситтер мен Сауд Арабиясы арасындағы қақтығысқа байланысты мұнай жеткізіліміне қатысты қауіп бағаны көтеріп отыр.
Сонымен бірге сарапшы Ресейдің дизель отыны экспортын ықтимал арттыруы нарықтағы тапшылықты азайтып, бағаның күрт құбылуын тежеуі мүмкін екенін атап өтті. Оның болжамынша, WTI бағасы барреліне 90–100 доллар аралығында саудалануы ықтимал.
Сәрсенбі күні Сауд Арабиясының Энергетика министрлігі хуситтердің Дахран қаласындағы мемлекеттік мұнай компаниясы Saudi Aramco-ның әкімшілік ғимаратына шабуыл жасағанын хабарлады. Соның салдарынан өрт шыққанымен, оның ауқымы шектеулі болған.
Соңғы бір аптада хуситтер корольдік аумағына бірнеше рет баллистикалық зымырандар мен ұшқышсыз ұшу аппараттарын жіберген. Шабуылдар Сауд Арабиясының Йемен үкіметінің күштеріне қолдау көрсетуіне жауап ретінде жасалған. Ақпаратқа сәйкес, Эр-Рияд халықаралық әуежайына төрт рет шабуыл жасалып, сенбі күнгі соққы салдарынан 13 адам қаза тапқан.
Мұнай нарығына Таяу Шығыстағы жалпы жағдай да әсер етіп отыр. Өткен айда Сауд Арабиясы мұнай өндіру көлемін ұлғайтқан. Бұл АҚШ пен Иран арасындағы қақтығысқа байланысты мұнай жөнелтудегі іркілістерге қарамастан жүзеге асқан. Нәтижесінде Ресеймен бірге ОПЕК+ елдерінің жиынтық мұнай өндірісі айтарлықтай өскен. Бұл туралы ұйым сейсенбі күні хабарлады.
Reuters агенттігінің мәліметінше, Иран Ормуз бұғазындағы кемелерге қатысты жаңа тактиканы қолданып жатыр. Екі жоғары лауазымды ирандық шенеуніктің айтуынша, Тегеран мұнай бағасын жоғары деңгейде ұстап, АҚШ-тағы аралық сайлауға ықпал етуді көздейді.
Сонымен қатар трейдерлер Ресейдің дизель отынын АҚШ-қа экспорттау мүмкіндігін де бақылап отыр. Ресей үкіметі сейсенбі күні Украинамен бейбіт келіссөздер мен дизель отынын жеткізуге қатысты ықтимал мәміленің арасында тікелей байланыс жоқ екенін мәлімдеді.
Бұл мәлімдеме Reuters агенттігі жұма күні АҚШ өкілдерінің Украина билігіне Ресейден дизель отынын жеткізу жөніндегі келісім Мәскеуді бейбіт реттеу келіссөздеріне қайтару әрекетінің бір бөлігі екенін хабарлағаннан кейін жасалды.
Сонымен қатар бұған дейін Ресейдің Urals мұнайын Үндістанға тасымалдау құны тарихи рекордқа жеткенін хабарлағанбыз.
Ең оқылған:
- Қазығұртта қарт әйелдің шатырынан 5 млн теңгеден астам ақша табылды
- Қазақстанда жалақы қашан өседі? – Министр жауабын айтты
- Түркістан облысында тікелей эфирде балағат сөз айтқан әйел айыппұл арқалады
- Бішкекте Қазақстан банктерінің Kaspi аккаунттарын сату схемасы анықталды: 13 адам ұсталды
- Трамп: Путин мен Зеленский Украинадағы соғысты тоқтату үшін кездесуі керек