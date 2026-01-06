Әлемде: Мадуро соты, Ирандағы наразылық және АҚШ-тағы вакцина мәселесі

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Мадуро сотта мәлімдеме жасады
Венесуэланың бұрынғы президенті Николас Мадуро мен оның жұбайы Силия Флорес Нью-Йорктегі федералды сотта өздеріне тағылған барлық айыптар бойынша кінәсін мойындамады.
Ерлі-зайыптылар Бруклиндегі түрмеден Манхэттендегі сот ғимаратына күшейтілген күзетпен жеткізілді.
Николас Мадуро мен Силия Флореске есірткі терроризміне қатысу және қару-жарақтың заңсыз айналымына сөз байласу жасады деген ауыр айыптар тағылып отыр. Айыптау қорытындысына сәйкес, олар 25 жылдан астам уақыт бойы халықаралық есірткі саудасымен айналысатын топтармен ынтымақтастық орнатып, АҚШ аумағына тыйым салынған заттарды жеткізу арқылы заңсыз табыс тапқан деп көрсетілген.
Сот тыңдауы барысында екі айыпталушы да өздерінің кінәсіз екенін мәлімдеді. Испан тілінде сөйлеген Мадуро өзін Венесуэланың заңды президенті деп атап, Каракастағы үйінен күштеп әкетілгенін айтты. Судья бұл мәлімдемені тоқтатып, мұндай уәждерді айту үшін «басқа уақыт пен орын бар» екенін ескертті.
Сот залындағы ең шиеленісті сәттердің бірі айыптау аяқталған кезде орын алды. Қатысушылардың бірі Мадуроға испан тілінде айқайлап, «жасаған ісі үшін жауап беретінін» айтты. Бұған жауап ретінде Мадуро өзін «ұрланған президент» және «әскери тұтқын» деп атады. Осыдан кейін ол жұбайымен бірге артқы есік арқылы сот залынан шығарылды. Эмоцияға берілген бір көрермен залдан шығарылды.
Сот ғимаратының сыртында да жағдай күрделі болды. Наразылық білдірушілер мен қарсы тарап өкілдері жиналып, ұрандар айтып, барабан соқты. Бір плакатта «АҚШ, Венесуэладан қолыңды тарт» деп жазылса, екіншісінде «Президент Трампқа рахмет» деген жазу болды.
АҚШ-тың Бас прокуроры Пам Бонди Венесуэланың бұрынғы басшысы американдық әділеттің «толық қаһарына» ұшырайтынын мәлімдеді. Ал Дональд Трамп Мадуроны «ауыр сот процесі күтіп тұрғанын» айтты. Дегенмен, бұл іс бірнеше жылға созылуы мүмкін екені де атап өтілді.
Соттың алғашқы отырысы аяқталды. Келесі тыңдау 17 наурызға жоспарланған. Судья Мадуроны сотқа қайта келуге міндеттеді. Қазіргі уақытта Мадуро кепілмен босатуды талап етпейтінін мәлімдегенімен, оның адвокаттары бұл мәселені кейінірек көтеруі мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Айта кетейік, Николас Мадуроның қорғаушысы ретінде Wikileaks негізін қалаушы Джулиан Ассанждың мүддесін қорғаған адвокат Джоэл Поллак тіркелген.
БҰҰ Бас хатшысы: АҚШ Венесуэлада халықаралық құқықты бұзды
БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гутерриш 5 қаңтарда АҚШ-тың Венесуэладағы операциясы халықаралық құқық нормаларын сақтамағанын мәлімдеді.
Гутерриштің орынбасары Розмари Ди Карло хабарлағандай, Бас хатшы БҰҰ Жарғысы негізінде барлық тарап халықаралық құқықты толық құрметтеуі керектігін бірнеше рет атап өткен. Ол 3 қаңтардағы әскери операция кезінде халықаралық құқық сақталмағанын ерекше атап, Венесуэланың болашағы белгісіз болып қалғанын жеткізді.
Айта кетейік, АҚШ президенті Дональд Трамп 3 қаңтарда АҚШ-тың Венесуэлаға ауқымды соққы бергенін мәлімдеді. Ол республика президенті Николас МадуроменоныңжұбайыСилияФлорестің ұсталып, мемлекет аумағынан шығарылғанын атап өтті.
Иран билігі үкіметке қарсы наразылықтарды басуға тырысуда
Иран билігі үкіметке қарсы наразылықтарды басуға тырысуда, бірақ АҚШ-тың Венесуэладан Николас Мадуроны ұстап әкетуі елдегі алаңдаушылықты одан әрі күшейтті.
Американдық арнайы күштер 3 қаңтарда Мадуро мен оның әйелі Нью-Йоркке жеткізгенге дейін, АҚШ президенті Дональд Трамп Иран билігін көшедегі наразылықтарды қатаң басса, оған араласуы мүмкін екенін ескерткен еді. Қазіргі уақытта кем дегенде 17 адам қаза тапты.
Ирандық шенеуніктер Reuters агенттігіне: "Бұл қос қысым Тегеранның маневр жасау кеңістігін тарылтып, оның басшыларын көшедегі қоғамдық наразылықтар мен Вашингтонның қатаң талаптары арасында алшақтатуға мәжбүр етті. Олардың өміршең нұсқалары аз және әрқайсысында жоғары тәуекелдер бар», - деп мәлімдеді.
Наразылықтар экономикалық дағдарыс пен әлеуметтік теңсіздік жағдайында өршіп отыр. Желтоқсан айында ресми инфляция 42,5%-ға жетті, ұлттық валюта риал долларға шаққанда жартысына жуық құнынан айырылды. Үкімет халыққа қолма-қол ақшасыз электронды несие түрінде ай сайынғы жәрдемақы төлеу арқылы аз да болса қолдау көрсетуде.
Бұған қоса, АҚШ пен Израильдің соққылары елдің ядролық және әскери нысандарына нысаналы соққы беріп, Тегеранның халықаралық қысым астында қалуына әкеп соқты. Бұл жағдай Иран билігін қоғамдық наразылықтар мен сыртқы қысым арасында теңгерім табуға мәжбүр етеді.
Тегеранда наразылықтар мен үкіметтің қатаң бақылауына қарамастан, сауда орындары жұмысын жалғастырып, көшедегі тәртіпті қамтамасыз ету үшін қосымша қауіпсіздік шаралары қолданылуда. Елдегі жағдайдың нәзіктігі және АҚШ-тың сыртқы саясатының ықпалы Иран үшін үлкен сынақ болып отыр.
АҚШ-та балаларға міндетті вакциналар саны азайды
АҚШ-та балаларға арналған иммундау жөніндегі ұлттық ұсынымдар қайта қаралды. Нәтижесінде Ауруларды бақылау және алдын алу орталығының (CDC) балаларға міндетті түрде ұсынатын вакциналар саны 17-ден 11-ге қысқартылды.
Жаңа тізімге полиомиелит пен қызылшаға қарсы вакциналар енгізілгенімен, А және В гепатитіне, сондай-ақ COVID-19-ға қарсы екпелер енді қауіп факторларына байланысты және дәрігер мен ата-ана арасындағы «бірлескен клиникалық шешім» негізінде ғана ұсынылады.
АҚШ Денсаулық сақтау және халыққа қызмет көрсету министрі Роберт Кеннеди кіші бұл өзгерістер «мұқият талдаудан кейін» қабылданғанын атап өтті.
Біз бұл қадам балаларды қорғайды, отбасыларды құрметтейді және денсаулық сақтау жүйесіне деген сенімді қалпына келтіреді деп есептейміз. АҚШ-тағы вакцинация кестесін халықаралық консенсусқа жақындатып, ашықтық пен ақпараттандырылған келісімді күшейтеміз, – деді ол.
CDC деректеріне сәйкес, барлық балаларға міндетті түрде ұсынылатын вакциналар қатарына қызылша, паротит, қызамық, полиомиелит, көкжөтел, сіреспе, дифтерия, В типті гемофильді инфекция (Hib), пневмококк инфекциясы, адам папилломавирусы (HPV) және желшешекке қарсы екпелер кіреді. Алғашқы үшеуі әдетте бір біріктірілген вакцина ретінде салынады.
Қауіп факторлары бар балалар үшін ұсынылатын вакциналар қатарына респираторлық-синцитиалды вирусқа (RSV), А және В гепатитіне, денге безгегіне, А, В, С, Y топтарындағы менингококк инфекцияларына және менингитке қарсы В тобының вакцинасы енгізілген.
Ал COVID-19, тұмау және ротавирусқа қарсы вакциналарды салу туралы шешім ата-аналар мен дәрігерлердің құзырында қалдырылған.
Алайда бұл өзгерістерді Американдық педиатрия академиясы қатаң сынға алды. Ұйым жаңа ережелерді «қауіпті әрі қажетсіз» деп атап, олардың балалар денсаулығына зиян келтіруі мүмкін екенін мәлімдеді.