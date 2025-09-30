Әлемде киік популяциясының 99%-ы Қазақстанда мекендейді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы сенатор Әли Бектаев Сенаттың Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінде өткен отырыс барысында мәлімдеді.
Айтуынша, Қазақстанның Еуразияның басқа елдерінде жойылып кеткен дала экожүйелерінің орасан зор кеңістігі бар.
Дала жануарларының, соның ішінде әлемдік деңгейде жойылу қаупі төніп тұрған аң-құстардың басым бөлігі біздің ұлан-ғайыр жерімізде сақталған. Олардың қатарына суыр, дала тышқаны, қосаяқтардың негізгі түрлері сияқты жануарларды және дала құладын, бүркіт, арқар, қаншыр, ақбас үйрек сияқты құстарды жатқызуға болады, - деп атап өтті депутат.
Сонымен қатар ол елімізде соңғы он жыл ішінде бірқатар жануар саны артқанын алға тартты.
2005-2024 жылдар аралығында бірқатар жануарлардың саны айтарлықтай артты. Мысалы, тоғай бұғысы 350-ден 1 147-ге, құлан 1 112-ден 4 614-ке, арқар 8 835-тен 20 316-ға, қарақұйрық 12 500-ден 15 411-ге көбейді. Киік саны да бүгінгі таңда шамамен 5 млн басқа жетіп отыр. Әлемде киік популяциясының 99%-ы Қазақстанда мекендейді, - дейді Әли Бектаев.