Әлемде: Израиль резервтегілерді шақырды, Конгода 140 адам қаза тапты, АҚШ ICC-ке санкция салды

BAQ.KZ тілшісі әлемде соңғы тәулікте болған оқиғаларға шолу жасап, жария болған жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынады.
Израиль резервтегі 60 000 адамды шақырып, Газадан офанзива бастамақ
Израиль әскери күштері 20-21 тамызда Газа қаласына бағытталған офанзиваны (шабуылды) күшейту мақсатында резервтегі шамамен 60 000 адамды тартпақшы. Бұл қадам халықаралық сынға ұшырап, Иордания басшысы бітімге үміт қалмай қалғанын, Франция президенті Эммануэль Макрон "толық апат" қаупі бар екенін білдірді.
Сонымен қатар, Израиль Батыс жағалаудағы E1 ықтимал қоныс аудару жобасын бекітті, бұл палестин мемлекеттілігінің болашағына қауіп төндіреді.
Еске салсақ, Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Газа секторындағы "радикалдардың соңғы бекіністерін жою" және палестиналық Хамас қозғалысын талқандау мерзімін қысқартуға бұйрық бергенін хабарлаған болатынбыз.
Руандамен байланысты M23 көтерілісшілері Конгода 140 адамды өлтірді
Human Rights Watch есептеуінше, M23 көтерілісшілері Руандамен қолдауымен 140-тан астам азаматты, негізінен хуту ұлты өкілдерін, Конгоның солтүстігіндегі ауылдық қауымдарда (Virunga аймағы) құрбандыққа шалды. Оқиғалар қатерлі түрде жедел, қатарында әдепкі жерлеу рәсімдері бұзылғаны, кейбір сапарлар үзіліп қалғаны да айтылады. Ұйым M23-ке жауапкершілік жүктеп, Конго мен Руандадан есеп сұрауды талап етті.
АҚШ ICC-тің төрт лауазымды тұлғасына санкция салды
АҚШ әкімшілігі Халықаралық Қылмыстық Соттың (ICC) екінші санкциялық пакетінің аясында төрт судья мен прокурорды қаржылық жүйе мен активтерден айырды. Бұған себеп— АҚШ пен Израильге қатысты тергеулерді “саясиландырылған” деп бағалауы. Санкция сериясы ICC-ке қатысты наразылықты күшейтіп жатыр.
Норвегия патшайымы Мэтте-Мариттің ұлы жыныстық қылмысқа айыпталды
Норвегия патшайымы Мэтте-Мариттің 28 жастағы ұлы Мариус Борг Хёйбинге қарсы 32 бап бойынша, соның ішінде зорлау, тұрмыстық зорлық және шабуыл туралы айыптар тағылды. Ол кейбір жеңіл айыптарды мойындауға ниетті. Сот 2026 жылдың қаңтарында басталып, алты аптаға созылуы мүмкін, максималды жазасы – 10 жыл. Патша отбасы бұл қиын кезеңде міндетін жалғастыратынын мәлімдеді.
Испанияда орман өртін қойды деген күдікпен 37 адам ұсталды
Германиялық құтқарушылар испандық өрт сөндірушілерге көмектесу үшін келді. Испанияда 7 тамыздан бері жалғасып жатқан орман өрті әлі сөнген жоқ. Елдегі өрттен қаза тапқандар саны төрт адамға жетті. Орман өртіне қатысы бар деген күдікпен 37 адам ұсталды.
Ең қиын жағдай Галисия автономиялық аймағында 155 мың гектарға жуық жер өртенді. Бұл 2006 жылдан бергі ең үлкен көрсеткіш. Жалпы, экологиялық мониторинг қызметінің мәліметі бойынша, тамыздағы өрттер елде 350 мың гектардан астам аумақты шарпыған.
Кастилия мен Леон тұрғындары өртпен күресті орталық билікке беруді талап етуде. Қазіргі уақытта 21 өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда. Испанияның солтүстігіндегі өрт сөндірушілерге көмектесу үшін неміс әріптестері келді.
Испания премьер-министрі Педро Санчес аймақты аралап, 16 күндік аптап ыстық пен оның салдарынан болған өртке климаттың өзгеруін айыптады.