Әлемде: Израиль келісімге келді, ОПЕК+ мұнай бағасын шайқалтты, Непалда қақтығыс өршіп тұр

Әлемдегі соңғы тәуліктің басты оқиғалары: Израиль Газадағы бітімге келісім берді, Непалда жастардың наразылығынан қақтығыс өршіді, ОПЕК+ мұнай нарығын шайқалтты. Сонымен қатар алтын рекорд орнатып, Conjuring фильмі тарих жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қаржы әлемі: Дүниежүзілік нарықтағы өзгерістер
АҚШ Федералды резервінің пайыздық мөлшерлемені төмендетуі мүмкіндігі инвесторлардың көңіл-күйін көтеріп, жаһандық базарларға оң әсерін тигізді. Тиісінше, алтын бағасы биылғы жылы 40%-ға жуық өсіп, рекордтық көрсеткішке жетті. Бұл өзгерістер әсіресе еңбек нарығындағы әлсіреген мәліметтер мен саясаттағы тұрақсыздықпен байланысты байқалуда.
Сонымен қатар, АҚШ үкіметі қысқа мерзімді облигацияларды (4 апталық T-bills) $100 миллиард көлемінде шығарды. Бұл қадағалаушылардың пайыздық мөлшерлемелерді төмендету және шығындарды қысқарту стратегиясының бөлігі болып табылады, дегенмен сарапшылар мұндай саясат ұзақ мерзімді тұрақтылық үшін қауіптер туғызуы мүмкін екенін ескертуде.
Кинематографияда рекорд: "The Conjuring: Last Rites"
The Conjuring: Last Rites – дүниежүзілік бокс-офис тарихында ең көп табыс тапқан қорқынышты фильм атанды. Оның алғашқы демалыс күніндегі жалпы табысы шамамен $194 миллион, ал АҚШ ішіндегі табысы – $83 миллион, бұл Warner Bros. үшін осы жылы тамаша жетістік болып отыр.
Таяу Шығыста маңызды дипломатиялық қадам
Израиль Сыртқы істер министрі Гидеон Саардың мәлімдеуінше, Израиль АҚШ президенті Дональд Трамп ұсынған Газадағы келісімді қабылдауға ниетті. Бұл келісім Хамас тұтқындарды босатып, қару қолдануды тоқтатуды көздейді.
ОПЕК+ өндірісті арттырады – АҚШ шашыранды мұнай өндірушілеріне қысым күшейеді
OPEC+ қазан айынан бастап мұнай өндірісін кезең-кезеңімен арттыруды жоспарлап отыр – алғашқы қадам ретінде тәулігіне 137,000 баррель қосымша өндіріс қосылады. Бұл жағдай артық ұсынысқа алып келуі мүмкін, нәтижесінде әлемдік нарықтағы баға тұрақсызданып, АҚШ-тың шағын мұнай өндірушілері қиындыққа тап болуы ықтимал.
Непалда әлеуметтік желілерге қарсы "Gen Z" наразылықтары – 19 адам қаза тапты
Непал астанасы Катмандуда "Gen Z" буыны көшеге шықты: әлеуметтік желілердің жабылуына наразылық білдірген протестілер кезінде кем дегенде 19 адам қаза тауып, тәртіпсіздік орын алды. Бұл жағдай елдегі азаматтық толқулар мен ақпаратқа қолжетімділік мәселелерін қайта күн тәртібіне шығарды.
Үндістанның премьер-министрі Моди су тасқынынан зардап шеккен аймақтарға баруды жоспарлауда
Үндістан премьер-министрі Наренда Моди 9 қыркүйекте Пенджаб пен Химачал-Прадеш штатына барады – ол жерлерде болған су тасқынын зерттеп, зардап шеккен тұрғындармен кездесуді көздеп отыр.
Бұл – орталық үкіметтің жедел гуманитарлық әрекеттерге деген жауапкершілігін көрсетеді.