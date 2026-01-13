Әлемде: Ирандағы жағдай, Аргентинадағы өрт, Нью-Йорктегі ереуіл

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Иран билігі наразылық білдірушілерді қорқытып жатыр
Иранның Жоғарғы көсемі Әли Хаменеи наразылық білдірушілерді қатаң жазамен қорқытты.
Ол Ислам Республикасы "вандализмге" немесе "шетелдік державалардың жалдамалылары ретінде әрекет ететін адамдарға" жол бермейтінін мәлімдеді. Бұл туралы мемлекеттік Press TV хабарлады.
Кейінірек Тегерандағы прокурор қоғамдық мүлікке зиян келтіретін "бұзақылар" өлім жазасына кесілуі мүмкін екенін мәлімдеді.
Әртүрлі бағалаулар бойынша, наразылық акцияларында кем дегенде 500 адам қаза тапты, олардың көпшілігі демонстранттар. Адам құқықтары жөніндегі Human Rights Activists News Agency (HRANA) желісі нақты өлім саны айтарлықтай көп деп санайды.
АҚШ 100 мыңнан астам визаның күшін жойды
2025 жылы АҚШ Мемлекеттік департаменті шетел азаматтарына берілген 100 мыңнан астам визаны жойды. Бұл көрсеткіш 2024 жылмен – АҚШ-тың бұрынғы президенті Джо Байден әкімшілігінің соңғы жылымен салыстырғанда екі еседен астам жоғары.
АҚШ Мемлекеттік департаментінің деректеріне сәйкес, 2024 жылы шамамен 40 мың виза күшін жойған. Ал 2025 жылғы көрсеткіштің күрт өсуі бақылау жүргізілген бүкіл кезеңдегі рекордтық деңгей болып отыр.
Визалардың жаппай жойылуы президент Дональд Трамптың билікке келген алғашқы күні қол қойған атқарушы жарлығынан кейін орын алды. Аталған құжат шетел азаматтарын тексеруді күшейтуді және бұрын берілген визаларды қайта қарауды көздейді.
Хабарланғандай, күшін жойған визалардың басым бөлігі іскерлік және туристік сапарларға қатысты болған. Негізгі себеп – шетел азаматтарының АҚШ аумағында рұқсат етілген мерзімнен асып кетуі.
Сонымен қатар бұл шешімдер визалардың басқа санаттарына да әсер етті. Атап айтқанда, шамамен 8 мың студенттік виза және 2 500 мамандандырылған жұмысшы визасы жойылған. Мемлекеттік департамент өкілінің айтуынша, визалық мәртебесінен айырылған студенттер мен жұмысшылардың көпшілігі бұрын АҚШ құқық қорғау органдарымен қылмыстық әрекеттерге байланысты болған.
Аргентинадағы орман өртіне байланысты мыңдаған турист эвакуацияланды
Туристік маусымның қызған шағында Аргентинаның оңтүстігіндегі Патагония аймағында орасан зор орман өрттері болып жатыр. Өрт 15 000 гектардан астам жерді жойды.
Рио-Негро, Санта-Крус және Чубут провинциялары ерекше зардап шекті. Чубут губернаторы Игнасио Торрес бұл жағдайды провинция бастан кешірген ең ауыр экологиялық дағдарыстардың бірі деп атады: өрт әлдеқайда жылдам таралуда және оны бақылау қиын. Сондай-ақ аймақта "1965 жылдан бергі ең ауыр құрғақшылық" болып жатқаны хабарланды.
Қазіргі уақытта 500-ден астам өрт сөндіруші мен полиция қызметкері өртпен күресуде, әуе көмегі де жұмылдырылды. Бір өрт сөндіруші ауыр күйікпен ауруханаға жатқызылды деп хабарланды.
Бір апта бойы жалғасып жатқан өрттің себебі әлі белгісіз. Бейсенбі күні губернатор Торрес өрт қою белгілері бар екенін мәлімдеп, тергеуге көмектесетін ақпарат үшін 50 миллион песо (шамамен 29 000 еуро) сыйақы жариялады.
Нью-Йоркте 15 мың медбике жұмысты тоқтатты
Нью-Йоркте шамамен 15 мың медбике 12 қаңтарда жалақыны көтеру және еңбек жағдайын жақсарту талабымен ереуілге шықты.
Нью-Йорк штаты медбикелер қауымдастығының (NYSNA) мәліметінше, кәсіподақ пен ауруханалар өкілдері алдын ала келісімге келе алмағаннан кейін мегаполистегі төрт аурухананың медбикелері жұмысты тоқтатты. Олар жалақыны арттыруды, толық медициналық сақтандыру мен зейнетақымен қамтуды, сондай-ақ жұмыс орнындағы зорлық-зомбылықтан қорғауды талап етті. Айта кетейік, 2023 жылы да ереуілден кейін жасалған медбикелермен келісімшарттың мерзімі 31 желтоқсанда аяқталған.
Өкінішке қарай, аурухана басшылары қауіпсіз пациент күтімінен гөрі пайданы жоғары қойып, медбикелерді ереуілге шығуға мәжбүр етті. Ал біз науқастарымыздың жанында болғанды қалар едік, – деді NYSNA президенті Нэнси Хаганс.
Нью-Йорк штатының губернаторы Кэти Хочул ереуілге байланысты төтенше жағдай жариялап, ауруханалар мен медбикелер кәсіподағын келісімге келуге шақырды.
Сондай-ақ Нью-Йорктың бірқатар шенеуніктері, соның ішінде штаттың бас прокуроры Летиция Джеймс, медбикелерді қолдайтын мәлімдеме жасады.
Медбикелер күн сайын Нью-Йорк тұрғындарының денсаулығын сақтау үшін өз өмірін қатерге тігеді. Оларды ешқашан жеке қауіпсіздігі, пациенттердің әл-ауқаты мен әділ келісімшарттың арасында таңдау жасауға мәжбүрлеуге болмайды. Мен қаладағы барлық ауруханаларды пайданы емес, пациенттерді бірінші орынға қоюға және алдыңғы шептегі медицина қызметкерлері үшін қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етуге шақырамын, – деді Летиция Джеймс.
Аурухана өкілдері жұмыста іркілістер болуы мүмкін екеніне қарамастан, медициналық көмекті көрсетуді жалғастыруға дайын екендерін мәлімдеді. Сондай-ақ олар жедел медициналық жағдайларда пациенттерге көмекке жүгінуді кейінге қалдырмауға және бас тартпауға кеңес берді.