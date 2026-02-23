Әлемде: Иран-АҚШ келіссөзі, Қысқы Олимпиада аяқталды
BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Иран АҚШ-пен келіссөзде ядролық жеңілдіктерге дайын екенін хабарлады
Иран АҚШ-пен келіссөздерде ядролық бағдарламасына қатысты жеңілдіктерге дайын екенін мәлімдеді. Шенеунік Reuters агенттігіне Тегеран санкцияларды жою және уран байыту құқығын мойындау шартында икемге келуге дайын екенін айтты.
Иран өзінің ең байытылған уранының бір бөлігін шетелге жіберуді, қалғанын сұйылтуды және уранды байыту бойынша аймақтық консорциумға қатысуды қарастырып отыр. Сонымен қатар, елдің мұнай және газ саласына АҚШ компанияларының қатысуына мүмкіндіктер ашылады.
Аббас Арагчи жуық арада АҚШ арнайы өкілі Стив Уиткофф-пен Женевада кездесуді жоспарлап отыр. Шенеуніктің айтуынша, дипломатиялық шешім әлі де мүмкін, бірақ екі тарап санкцияларды алып тастау мен ядролық бақылау мәселелерінде келіспей отыр.
Иран АҚШ-тың ұзақ қашықтықтағы зымырандарға шектеу қою және аймақтық топтарды қолдауды тоқтату талаптарын қабылдамайды, бірақ экономикалық ынтымақтастыққа ашық екенін атап өтті. Ел ядролық қару жасауға ұмтылмайтынын және МАГАТЭ бақылауына дайын екенін мәлімдеді.
Веронада Қысқы Олимпиада ойындарының жабылу салтанаты өтті
Верона қаласындағы көне Арена ди Верона амфитеатрында ХХV Қысқы Олимпиада ойындарының жабылу рәсімі өтті.
«Beauty in Action» ұранымен ұйымдастырылған шараны 8-12 мың көрермен тамашалады. Спортшылар шеруіне 92 елден шамамен 1,5 мың олимпиадашы қатысты.
Екі жарым сағатқа созылған бағдарлама итальян операсы мен заманауи өнерге арналды. Сахнада Джузеппе Верди шығармаларынан қойылымдар көрсетіліп, әнші Акилле Лауро, диджей Габри Понте және балет әртісі Роберто Болле өнер көрсетті. Отшашудың орнына жарық шоуы ұсынылды.
Салтанат барысында Олимпиада туы 2030 жылғы ойындарды қабылдайтын Францияға табысталды. Халықаралық Олимпиада комитеті президенті Кирсти Ковентри өткен ойындарды «шынымен сиқырлы» деп бағалады.
Рәсім соңында Олимпиада алауы Милан мен Кортина-д'Ампеццо қалаларында сөндірілді.
Украинадағы туу деңгейі 300 жылдағы ең төменгі деңгейге жетті
Украина әлемдегі ең терең демографиялық дағдарыстың бірін бастан кешуде. Американдық CNN хабарлағандай, елдегі туу деңгейі соңғы 300 жылдағы ең төменгі деңгейге жеткен, ал халық саны 28,7 миллион адамға қысқарды.
Элла Либанова бұл жағдайды апатты деп сипаттап, демографиялық проблемалардың қақтығыс басталғанға дейін де бар екенін, бірақ қазіргі жағдайлардың оны одан әрі нашарлатқанын атап өтті.
Сарапшылар туу деңгейінің құлдырауы, сонымен қатар көші-қон мен басқа әлеуметтік факторлар ел үшін ауыр зардаптарға әкелетінін ескертеді.
Reuters мәліметіне сәйкес, 2022 жылдың ақпанына дейін Украина халқы 36 миллионнан аз болған, ал 2025 жылғы желтоқсанда бұл үрдіс демографиялық күйреудің жақындығын көрсеткен.
ЕО АҚШ-тың баж салығын көтеруіне қарсы екенін мәлімдеді
Еуропалық комиссия АҚШ Жоғарғы сотының шешіміне байланысты ЕО мен АҚШ арасындағы сауда келісімінің шарттарын сақтауды талап етті.
Жұма күні АҚШ Трамп енгізген жаһандық баждарды жойып, 10%-дық уақытша жалпы баж салығын жариялаған, кейін оны 15%-ға дейін көтерген. Еурокомиссия бұл әрекетті «мәміле-шартқа сәйкес емес және екі тарапқа теңгерімді болмайды» деп бағалады.
Өткен жылғы келісімде ЕО тауарларының көпшілігіне 15% тариф белгіленген, ал кейбір тауарларға нөлдік баж салығы енгізілген. ЕО бұрын келісілген тариф шегінен асып кетпеу керегін ескертеді.
Сауда комиссары Марош Шефчович сенбіде АҚШ-тың Сауда өкілі Джеймисон Грир және сауда министрі Ховард Лутникпен бұл мәселені талқылады.
