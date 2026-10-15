Әлемде дизель отынының тапшылығы келесі жылға дейін сақталуы мүмкін
ХЭА мәліметінше, 2026 жылдың қыркүйегінде Таяу Шығыс пен Ресейден дизель отыны экспортының жиынтық көлемі тәулігіне 1,3 млн баррельге азайған.
Халықаралық энергетикалық агенттіктің (ХЭА) болжамынша, әлемдік нарықта дизель отынының тапшылығы 2027 жылға дейін жалғасуы мүмкін. Таяу Шығыстағы қақтығыстар мен Ресейден жеткізілімдердің қысқаруы отын бағасының өсуіне әсер етіп, инфляцияны күшейтіп, экономикалық өсімді баяулатуы ықтимал. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады.
ХЭА мәліметінше, 2026 жылдың қыркүйегінде Таяу Шығыс пен Ресейден дизель отыны экспортының жиынтық көлемі тәулігіне 1,3 миллион баррельге азайған. Бұл агенттік биылғы жылы болжап отырған дизель мен газойльге әлемдік сұраныстың шамамен 4,5 пайызына тең.
Агенттік дизель отынының қымбаттауы өнеркәсіпке, ауыл шаруашылығына және көлік саласына қосымша салмақ түсіретінін атап өтті. Отын бағасының өсуі тауарлардың өзіндік құнына әсер етіп, халықтың сатып алу қабілетін төмендетуі мүмкін.
ХЭА болжамы бойынша, 2026 жылдың соңына дейін мұнай өңдеу зауыттарының жұмысы қалпына келіп, отын қорлары біртіндеп толықтырылады. Алайда бұл биыл қалыптасқан тапшылықтың орнын толтыруға жеткіліксіз болуы ықтимал. Газойль нарығындағы сұраныс пен ұсыныс теңгерімі 2027 жылдың бірінші жартысында да күрделі күйде қалып, жылдың екінші жартысында жақсаруы мүмкін.
Дизель отынын өңдеуден түсетін маржа да айтарлықтай өскен. Агенттіктің дерегіне сәйкес, қыркүйекте ол барреліне 95 долларға жеткен.
Тапшылықты азайту мақсатында наурызда ХЭА-ға мүше елдер төтенше резервтерден 400 миллион баррель мұнай шығаруға келіскен. Кейін жоспарланған көлем 426 миллион баррельге дейін ұлғайтылды. Қыркүйек айының соңына қарай оның 331 миллион баррелі босатылған.
Сонымен қатар Таяу Шығыстағы энергетикалық инфрақұрылым мен танкерлерге жасалған шабуылдар мұнай жеткізілімдерінің қалпына келуіне қауіп төндіріп отыр.
ХЭА болжамынша, 2027 жылы әлемдік мұнай ұсынысы артып, нарықта профицит қалыптасуы мүмкін. Дегенмен дизель отыны нарығындағы жағдайдың тұрақтануы жеткізілімдердің қалпына келуіне және аймақтағы қақтығыстардың барысына байланысты болады.
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