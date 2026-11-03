Әлемде дизель отынының қоры соңғы 35 жылдағы ең төменгі деңгейге түсті
Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы бұзылғаннан бері әлемдік мұнай қорынан шамамен 1 миллиард баррель мұнай пайдаланылған. Сонымен қатар шикізатты тасымалдау шығындары айтарлықтай өскен.
Таяу Шығыстағы қақтығыс салдарынан әлемнің кейбір нарықтарында дизель отынының қоры соңғы 35 жылдағы осы маусымға тән ең төменгі көрсеткішке дейін азайды.
Абу-Даби ұлттық мұнай компаниясының (ADNOC) бас директоры Сұлтан бен Ахмед әл-Джабер ADIPEC 2026 халықаралық энергетикалық конференциясында Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасының бұзылуы энергетикалық ресурстарды жеткізу жүйесіне елеулі қиындықтар туғызғанын мәлімдеді.
Оның айтуынша, кейбір нарықтарда дизель отынының қоры жылдың осы кезеңіндегі соңғы 35 жылдағы ең төменгі деңгейге дейін түскен.
ADNOC басшысы өзге нарықтарда сұйытылған табиғи газ тапшылығы байқалып отырғанына да назар аударды.
Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы бұзылғаннан бері әлемдік мұнай қорынан шамамен 1 миллиард баррель мұнай пайдаланылған. Сонымен қатар шикізатты тасымалдау шығындары айтарлықтай өскен.
Иранмен қақтығыс басталғанға дейін логистикалық шығындар мұнайдың бір баррелі құнының шамамен 5 пайызын құраса, қазір бұл көрсеткіш 30 пайызға жеткен.
Ормуз бұғазы халықаралық энергетикалық ресурстар жеткізілетін маңызды бағыттардың бірі саналады. Бұл бұғаз арқылы әлемдік мұнай саудасы көлемінің шамамен 25 пайызы және сұйытылған табиғи газдың 20 пайызы тасымалданады.
Еске салайық, 28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери операция бастады. Маусым айында Вашингтон мен Тегеран әскери іс-қимылдарды, соның ішінде Ливан аумағындағы қақтығыстарды тоқтатуды көздейтін өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды.
Алайда 8 шілдеге қараған түні АҚШ тарапы Иранға ауқымды соққыларын қайта бастап, Тегеранды Ормуз бұғазына қатысты келісімдерді орындамады деп айыптады.
Кейін АҚШ әкімшілігі ауқымды әскери іс-қимылдардан Иранға қарсы санкциялар арқылы экономикалық қысымды күшейтуге көшетінін мәлімдеді.
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