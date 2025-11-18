Әлемде: БҰҰ Трамптың Газа жоспарын қолдауы және Филиппиндегі наразылық

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Трамптың Газа жоспарын қолдап дауыс берді, Ресей мен Қытай дауыс беруден бас тартты
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі АҚШ президенті Дональд Трамптың Газадағы жағдайды шешу бойынша кешенді жоспарын қолдайтын АҚШ ұсынған қарарды қабылдады.
РИА Новости мәліметінше, Қауіпсіздік Кеңесінің 15 мүшесінің үшеуі құжатты қолдап дауыс берді, тек Ресей мен Қытай ғана дауыс беруден бас тартты.
Америкалық жоспарда ГазАа уақытша басқарушы орган («бейбітшілік кеңесі» деп аталатын) құру және екі жылдық мандаты бар халықаралық тұрақтандыру күшін құру көзделген.
Құжатта Палестина мемлекеттілігі де мүмкін нұсқа ретінде айтылады, ол Палестина әкімшілігін реформалаудан және секторда қайта құру басталғаннан кейін ашылуы мүмкін.
Трамптың 20 тармақтан тұратын Газа бейбітшілік жоспарында ХАМАС-тың болашақта Газаны басқаруға тікелей немесе жанама қатысуы жоққа шығарылады. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху және басқа да Израиль шенеуніктері Газа секторына қатысты әрбір мәлімдемесінде Израильдің топты толығымен әскери және саяси жолмен жоюға бел буғанын атап өтті.
Израильмен жасалған келісімнің бөлігі ретінде Палестина Хамас қозғалысы 2023 жылдың 7 қазанынан бері Газада тұтқында отырған 20 адамды босатты, осылайша қалған барлық кепілге алынғандарды босатуды аяқтады.
Газа секторында Израиль мен Хамас арасындағы атысты тоқтату туралы келісім 10 қазанда күшіне енді.
Бангладеш соты бұрынғы премьер Шейх Хасинаны өлім жазасына кесті
Бангладеш соты 2024 жылғы жаппай наразылықты күшпен тарату кезінде адамзатқа қарсы қылмыс жасағаны үшін елдің бұрынғы премьер-министрі Шейх Хасинаны сырттай өлім жазасына кесті. Ол бір жыл бұрын Үндістанға қашып кеткен болатын.
BBC мәліметінше, 78 жастағы Хасинамен бірге оның үкіметіндегі тағы екі шенеунік – бұрынғы Ішкі істер министрі Асадузаман Хан Камал мен полицияның экс-басшысы Чаудхури Абдулла әл-Мамун кінәлі деп танылды.
Сот залында тек соңғы сөзі болды: ол өз кінәсін мойындады.
Бангладештегі жаппай наразылық 2024 жылдың шілдесінде басталып, көп ұзамай жүздеген адам, соның ішінде балалар қаза тапқан қанды қақтығысқа ұласты.
Наразылықты қатаң басып-жаншыған сәттің видеосы әлеуметтік желіде тарап, ел тұрғындарының ашу-ызасын тудырды.
Бангладештегі ереуілді студенттер ұйымдастырған болатын: олар мемлекеттік сектордағы жұмыс орындарының үштен бірін 1971 жылы Пәкістаннан тәуелсіздік алу үшін соғысқан ардагерлердің туыстарына арнайы бөлу жүйесін өзгертуді талап етті.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы: Филиппин астанасында жүздеген мың тұрғын наразылық білдіруде
Филиппин астанасында соңғы жылдардағы ең ірі наразылық акциясы өтті: жарты миллионнан астам адам су тасқынынан қорғау жобаларына бөлінген 500 миллиард песодан (шамамен 7,3 миллиард еуро) астам қаражатты жымқыруға қатысқандардың барлығын жазалауды талап етті. BAQ.KZ DW-ге сілтеме жасай отырып.
DW-дің мәліметінше, демонстрацияны "Iglesia ni Cristo" қозғалысы ұйымдастырды. Оонда сыбайлас жемқорлықтың ауқымы миллиондаған тұрғындардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретіні айтылған.
Тергеуге ондаған мердігерлер, шенеуніктер және заң шығарушылар, соның ішінде президент Фердинанд Маркос кішінің жақын ортасының мүшелері қатысты жүріп жатыр. Олар жалған келісімшарттар, сапасыз жұмыс және маңызды су тасқынынан қорғау жобаларына бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деп айыпталуда.
Наразылықтар Филиппиннің үнемі экстремалды ауа райы мен тайфундарға ұшырауымен күшейе түсті — жыл сайын елде шамамен 20 тропикалық циклон соғады. Жақында болған күшті тайфуннан кейін демонстранттар тергеудің толық ашықтығын және кінәлілерді толық жазалауды талап етті.
Газа секторын су басты
Газа аймағында нөсер жаңбыр жауып, салдарынан кейбір аудандар су астында қалды.
Әсіресе Хан-Юнистегі жер аударуға мәжбүр болған тұрғындар үшін қиынға соқты. Олар уақытша лагерлердегі шатырларды жауыннан қорғауға тырысып, арық қазғанымен, нәтиже болмады.
Ал Израиль Газаға қыстық гуманитарлық көмек жеткізу шектелмегенін хабарлады. Алайда гуманитарлық ұйымдардың хабарлауы бойынша, қазір аумаққа келіп жатқан көмек жеткіліксіз. Өйткені күн суытып, Жерорта теңізінен соққан жел үдеп барады.
Азаматтық қорғаныс саласының мамандары палестиналықтарды, әсіресе желдің екпіні қатты, жағалауға жақын аудандарда шатырларын мықтап бекітуге шақырды.
Польшада Варшава мен Люблин арасындағы теміржол желісі жарылды
Польшада Варшава мен Люблин арасындағы теміржол желісі жарылды. Бұл туралы Bild басылымы жазды.
Билік бұл оқиғаны диверсия деп санайды. Пойыз машинисі жолдың зақымдалған бөлігін байқап, диспетчерлік мұнараға тез арада хабарлады, содан кейін желідегі қызмет дереу тоқтатылды.
Премьер-министр Дональд Туск әлеуметтік желілерде жолдардың жарылғыш құрылғыдан зақымдалғанын растады. Тергеушілер Люблин бағытында тағы бір зақымдалған бөлікті анықтады. Прокуратура мен қауіпсіздік қызметтері оқиға бойынша тергеу бастады, бірақ бұл оқиғалардың артында кім тұрғаны әлі белгісіз.
Билік машинисттің мұқияттылығы мен жедел әрекетінің арқасында рельстен шығудың алдын алғанын атап өтті.
Айта кетейік, Украинаға арналған әскери жабдықтарды тасымалдайтындықтан, желі арнайы бақылауда.
АҚШ визасын басқаларға қарағанда кім тезірек алады – Трамп жауабы
Трамп әкімшілігі 2026 жылғы әлем чемпионатына билет иелеріне арналған жеделдетілген визаға өтініш беруге арналған порталды іске қосуда. Өтініш берушілер алты-сегіз апта ішінде виза алу туралы сұхбатқа жазыла алады.
Америка көшбасшысы бұл туралы ФИФА өкілдерімен өткен әлем чемпионаты жұмыс тобының кездесуінде мәлімдеді.
Әлем чемпионатына билет иелері басымдықты процесс арқылы сұхбатқа жазыла алады. Мүмкіндігінше тезірек өтініш беріңіздер, - деді Трамп билеттерді сатып алған адамдарға үндеу тастап.
Сонымен қатар, АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио жеделдетілген өңдеу автоматты түрде кіруге кепілдік бермейтінін атап өтті.
Сіздің билетіңіз виза емес. Ол Америка Құрама Штаттарына кіруге кепілдік бермейді, - деп түсіндірді Рубио. – Бұл тек жеделдетілген кездесуге кепілдік береді. Сіз бәрібір басқалар сияқты тексеру процесінен өтесіз. Жалғыз айырмашылық – сіз кезекте алға жылжисыз.
Өтініштер ағынын басқару үшін Мемлекеттік департамент бүкіл әлем бойынша 400-ден астам қосымша консулдық қызметкерін орналастырды, кейбір жағдайларда елшілік қызметкерлерінің санын екі есеге арттырды, – деп түсіндірді Рубио.
Бразилия мен Аргентина сияқты елдерде бұрын сұхбатқа жазылу бір жылдан астам уақыт алатын. Енді екі айдан аз уақытта кездесуге болады, - деп қосты ол.
БАҚ хабарлауынша, Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерде миллионға жуық адам әлем чемпионатына билеттер сатып алған.
ФИФА президенті Джанни Инфантино бұл шараға 6-7 миллионға дейін билет сатылатынын және әлемнің түкпір-түкпірінен 5-тен 10 миллионға дейін адам Америка Құрама Штаттарына баратынын есептейді.
Трамп бұл турнирді ел үшін «өмірде бір рет берілетін мүмкіндік» деп атады. Америка Құрама Штаттары бұған дейін 1994 жылы әлем чемпионатын өткізген болатын. Америка Құрама Штаттары, Мексика және Канада 2026 жылдың маусым айында турнирді бірлесіп өткізеді, оған әдеттегі 32 команданың орнына алғаш рет 48 команда қатысады.
Президент сонымен қатар әлем чемпионаты көптеген америкалық жұмысшылар мен компаниялар үшін маңызды экономикалық мүмкіндік болатынын атап өтті.