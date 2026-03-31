Әлемде: АҚШ Таяу Шығысқа қосымша әскер жіберді, Дубайда мұнай танкері өртенді
BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Таяу Шығысқа АҚШ-тың қосымша әскерлері жіберілді
АҚШ армиясының 82-ші әуе-десанттық дивизиясының мыңдаған сарбаздары Таяу Шығысқа барып жатыр. Бұл ақпаратты Reuters агенттігіне екі американдық ресми тұлға растады.
Форт-Брэгг, Солтүстік Каролина базасында орналасқан десантшылар Таяу Шығысқа жіберілген мыңдаған теңіз әскерлері, морпехтар және арнайы операция күштерін толықтырды. Соңғы демалыс күндері шамамен 2,5 мың морпех аймаққа жетті.
Ресми ақпарат көздері сарбаздардың нақты қай аймаққа жіберілетінін айтқан жоқ, бірақ бұл қадам алдын-ала күтілген болатын. Қосымша әскерлер құрамына 82-ші әуе-десанттық дивизияның штаб бөлімдері, материалдық-техникалық қамтамасыз ету және бір жауынгерлік бригада кіреді.
Иранға қатысты операция кезінде қосымша сарбаздар әртүрлі міндеттерді орындауы мүмкін, соның ішінде Харк аралын бақылау, мұнай тасымалы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және уран өндіру. Бұған дейін АҚШ әкімшілігі аралды басып алу мүмкіндігін де қарастырған, алайда бұл қадам қауіпті болып саналады, себебі Иран ракеталар мен дрондар арқылы аралға жетуі мүмкін.
Сонымен қатар, АҚШ әкімшілігі Иран аумағында жердегі әскерлерді орналастырып, жоғары байытылған уранды алу жоспарларын талқылаған. Бұл жағдайда әскерлер Иранда ұзақ уақыт қалып, терең қабаттағы материалды шығару міндетін атқаруы мүмкін.
Трамп АҚШ пен Иран арасында келіссөздер жүріп жатқанын мәлімдеді, бірақ Ормуз бұғазы ашылмаса, мұнай ұңғымалары мен электр станцияларына шабуыл жасайтынын ескертті.
Испания Ирандағы соғысқа қатысы бар АҚШ ұшақтары үшін әуе кеңістігін жапты
Испания Ирандағы әскери әрекеттерге қатысы бар АҚШ ұшақтары үшін әуе кеңістігін жапты. Бұл туралы елдің қорғаныс министрі Маргарита Роблес мәлімдеді.
Оның айтуынша, Испания бұған дейін АҚШ-қа ортақ пайдаланылатын әскери базаларды қолдануға рұқсат бермеген болса, енді әуе кеңістігін пайдалануға да тыйым салды.
Біз Ирандағы соғысқа қатысты әрекеттер үшін әскери базаларды да, әуе кеңістігін де пайдалануға рұқсат бермейміз, – деді Роблес.
Испаниялық El Pais басылымының мәліметінше, бұл шешім салдарынан АҚШ әскери ұшақтары Таяу Шығысқа бағыт алғанда Испания аумағын айналып ұшуға мәжбүр. Алайда төтенше жағдайларға бұл шектеу қолданылмайды.
Елдің экономика министрі Карлос Куэрпо бұл қадам Испанияның халықаралық құқыққа қайшы деп есептелетін соғысқа қатыспау туралы ұстанымымен байланысты екенін айтты.
Ал Испания премьер-министрі Педро Санчес АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған шабуылдарын бұған дейін «ойланбай жасалған және заңсыз әрекет» деп сынға алған.
Өз кезегінде АҚШ президенті Дональд Трамп Испанияның бұл шешіміне жауап ретінде Мадридпен сауда қатынастарын қысқартуы мүмкін екенін ескерткен.
Иран АҚШ-пен келіссөз жүргізіп жатқанын тағы да жоққа шығарды
Иран Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Эсмаил Багаи АҚШ-пен келіссөздер жүргізіліп жатыр деген ақпаратты тағы да жоққа шығарды.
Оның айтуынша, соңғы 31 күн ішінде, яғни әскери қақтығыс басталғалы бері Иран АҚШ-пен ешқандай келіссөз жүргізбеген.
Сонымен қатар ол АҚШ тарапынан белгілі бір ұсыныстар түскенін, олардың делдалдар, соның ішінде Пәкістан арқылы жеткізілгенін растады. Алайда ресми Тегеран бұл ұсыныстарды келіссөз деп санамайды.
Біздің ұстанымымыз айқын. Қазіргі уақытта АҚШ тарапынан әскери қысым жалғасып жатқанда, барлық күш-жігеріміз ел мүддесін қорғауға бағытталған, – деді ол.
Иран өкілі дипломатияға қатысты сенімнің әлсірегенін де атап өтіп, соңғы бір жыл ішінде екі рет «сатқындыққа» тап болғанын мәлімдеді.
Дубай портында кувейттік мұнай танкері өртенді
2026 жылғы 30 наурызда Иран Дубай портында Al Salmi мұнай танкеріне шабуыл жасап, оның жануына және корпусына зақым келгені хабарланды. Танкер толық жүктелген күйде болды, бірақ оқиға кезінде ешкім зардап шеккен жоқ. Бұл туралы Кувейт мемлекеттік ақпарат агенттігі Kuwait Petroleum Corp компаниясына сілтеме жасап мәлім етті.
Шабуыл Персид шығанағы мен Ормуз бұғазында сауда кемелеріне қарсы жасалған соңғы әрекеттердің бірі болып табылады.
Дубай билігі шабуылға дереу әрекет еткенін және теңіз өрт сөндіру қызметінің жағдайды бақылауға алғанын хабарлады. Барлық 24 экипаж мүшесінің қауіпсіздігі қамтамасыз етілген. Қазіргі уақытта танкерге келтірілген залалды бағалау жұмыстары жүргізілуде. Танкер Кувейт пен Сауд Арабиясынан 2 миллион баррель мұнаймен жүктеліп, тағайындалған жері Қытайдың Циндао порты болған.
Сонымен қатар, сол күні Сауд Арабиясының Рас-Танура жағалауында грек контейнер кемесіне екі снаряд құлағаны хабарланды. Екі жағдай да экипажға зиян келтірмеген.
Ешбір ұйым мұнай танкеріне жасалған шабуыл немесе снарядтар үшін жауапкершілікті өз мойнына алған жоқ.
Ең оқылған: