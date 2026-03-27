Әлемде: АҚШ Таяу Шығысқа 10 мың әскер жібермек, Израиль Иран шенеуніктерін тағы ескертті
Әлемде соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасы.
BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
АҚШ Таяу Шығысқа тағы 10 мыңға жуық әскер жіберуі мүмкін
АҚШ Қорғаныс министрлігі Таяу Шығысқа шамамен 10 мыңға жуық әскери қызметкер жіберу мүмкіндігін қарастырып жатыр.
Ақпаратқа сәйкес, аймақтағы әскери топты күшейту жоспары жаяу әскер мен бронетехниканы қамтуы мүмкін. Бұған дейін өңірге 5 мың теңіз жаяу әскері мен бірнеше мың десантшы жіберілген.
Бұл шешім АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер жүріп жатқан кезеңде қарастырылып отыр.
Израиль Ирандағы жоғары лауазымды тұлғаларды жоюды жалғастыратынын мәлімдеді
Израиль армиясының ресми өкілі Эфи Дефрин Ирандағы жоғары лауазымды тұлғалар мен әскери командирлерге қарсы нысаналы операциялар жалғасатынын мәлімдеді.
Оның айтуынша, жақында Бендер-Аббасқа жасалған соққы кезінде Иран Ислам революциясы сақшылары корпусы теңіз күштерінің қолбасшысы Алиреза Тангсири қаза тапқан. Бұл ақпаратты бұған дейін Израиль қорғаныс министрі Исраэль Кац пен Пентагон басшысы Пит Хегсет те айтқан.
Израиль тарапы Тангсириді Ормуз бұғазының ішінара жабылуына және Израильге қарсы жоспарларға қатысы бар деп айыптайды. «Мұндай операциялар тоқтамайды. Біз Израильге қауіп төндіретіндердің бәрін қудалауды жалғастырамыз», – деді Дефрин.
Айта кетейік, 28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери операция бастаған. Соның салдарынан Тегеранды қоса алғанда бірқатар ірі қалалар соққыға ұшырады. АҚШ бұл әрекетті Иран тарапынан туындаған зымыран және ядролық қауіппен байланыстырған.
Иран өз кезегінде жауап операциясын бастап, Израильге және Таяу Шығыстағы АҚШ нысандарына соққы жасаған.
Иран билігі спортшыларға бірқатар елдерге баруға тыйым салды
Иран билігі ұлттық және клубтық спорт командаларына «дұшпан» деп саналатын елдерге баруға уақытша тыйым салды. Бұл туралы ирандық БАҚ елдің Спорт министрлігіне сілтеме жасап жариялады.
Ведомство шешім спортшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданғанын мәлімдеді. Министрлік мұндай елдерде ирандық спортшылардың өмірі мен қауіпсіздігіне кепілдік жоқ екенін атап өтті.
Сонымен қатар Иран футбол федерациясы мен клубтарға Азия футбол конфедерациясын матчтардың өтетін орнын өзгерту туралы хабардар ету тапсырылды.
Иран құрамасы биыл АҚШ, Канада және Мексикада өтетін футболдан әлем чемпионатына жолдама алған. Алайда Иран, АҚШ және Израиль арасындағы шиеленіске байланысты турнирге қатысу мәселесі күмән тудырып отыр.
Қазіргі таңда Иран құрамасы Түркияда оқу-жаттығу жиынын өткізіп, Нигерия және Коста-Рика құрамаларымен жолдастық матчтарға дайындалуда.
Қара теңіздегі танкерге шабуыл халықаралық құқықты бұзады – Түркия СІМ
Түркия Сыртқы істер министрлігі Қара теңізде Altura танкеріне жасалған шабуыл халықаралық құқықты бұзып, теңіз қатынасына қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Бұл туралы министрліктің ресми өкілі Онджу Кечели мәлім етті.
Шабуыл Сьерра-Леоне туымен жүрген, Түркияға тиесілі танкерге жасалды. Ол шикі мұнай тасымалдайтын. Кечели мұндай әрекеттер аймақтағы өмірге, мүлікке, теңіз қатынасына және экологиялық қауіпсіздікке қатер төндіреді деді.
Түркия халықаралық құқық аясында экономикалық мүдделерін қорғау үшін қажетті шаралар қабылдауға құқылы. Қажетті тексерулер мен техникалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Танкерде болған 27 турік экипажы мүшесі зардап шеккен жоқ.
Түркияның көлік министрлігінің мәліметінше, танкер Босфор бұғазының кіреберісінен 24 км жерде басқарылмайтын қайық шабуылына ұшырап, машиналық бөлім зақымданғанымен, адам шығыны болмаған. Танкер Новороссийскіден Стамбулға 140 мың тонна мұнай тасымалдай жүріпті.
Трамп Иранның энергетикалық нысандарына соққы беруді 10 күнге шегерді
АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп Иранның энергетикалық нысандарына соққы беруді 10 күнге кейінге қалдырғанын мәлімдеді. Ол бұл туралы Truth Social әлеуметтік желісінде жазды.
Трамптың айтуынша, шешім Иран үкіметінің өтініші бойынша қабылданған. Мораторий 2026 жылғы 6 сәуірге дейін күшінде болады.
Сонымен қатар ол АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер жалғасып жатқанын және «өте сәтті өтіп жатқанын» атап өтті.
