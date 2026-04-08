Әлемде: АҚШ пен Иран бітімге келді, мұнай бағасы күрт құлдырап, ЕО жаңа салық енгізді
АҚШ пен Иран уақытша бітімге келіп, мұнай бағасы күрт төмендеді. ЕО көміртегі салығын енгізді. BAQ.KZ тілшісі назарларыңызға әлемдегі басты экономикалық және саяси жаңалықтарға шолуды ұсынады.
АҚШ пен Иран екі апталық бітімге келді
АҚШ пен Иран екі аптаға атысты тоқтату туралы келісімге келді. Бұл келісім Пәкістанның арағайындығымен жүзеге асқан. АҚШ президенті Дональд Трамп осы мерзім ішінде әскери әрекеттер тоқтайтынын мәлімдеді.
Келісім шарттарына сәйкес, Иран Ормуз бұғазы арқылы кемелердің кедергісіз әрі қауіпсіз өтуін қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар, Иран ұсынған 10 тармақтан тұратын жоспар ұзақ мерзімді келіссөздердің негізі ретінде қарастырылып жатыр.
CNN мәліметінше, Израиль де уақытша Иранға қарсы соққыларды тоқтатуға келіскен. Келесі келіссөздер 10 сәуірде Исламабадта өтеді.
Мұнай бағасы күрт төмендеді
АҚШ пен Иран арасындағы бітімнен кейін әлемдік мұнай нарығында айтарлықтай өзгеріс болды. Brent маркалы мұнай бағасы шамамен 15,9%-ға төмендеп, баррелі 92,3 долларға түсті.
АҚШ-тағы мұнай бағасы да 16,5%-ға арзандап, 93,8 долларды құрады. Бұған дейін Ормуз бұғазындағы қауіпке байланысты мұнай бағасы күрт өскен еді.
Бітім жаңалығы қор нарықтарына да оң әсер етті: Жапонияның Nikkei 225 индексі 4,5%-ға, ал Оңтүстік Кореяның Kospi индексі 5,5%-ға өсті. Сарапшылар бұл өзгерістерді жаһандық экономикалық қысымның азаюымен байланыстырады.
ЕО көміртегі салығын енгізді
Еуропалық комиссия алғаш рет импортқа арналған көміртегі салығының бағасын бекітті. Бір тонна CO₂ шығарындылары үшін 75,36 еуро көлемінде төлем белгіленді.
CBAM механизмі 2026 жылдан бастап іске қосылып, 2027 жылдан бастап толық міндетті болады. Бұл жүйе болат, алюминий, цемент сияқты көміртегі шығарындылары жоғары тауарларды импорттаушыларға қатысты қолданылады.
Жаңа талап Еуропадағы экологиялық стандарттарды қорғауға және сыртқы өндірушілермен әділ бәсекелестікті қамтамасыз етуге бағытталған.
Қытай экономикасы өсім қарқынын сақтап отыр
Қытай билігі 2026 жылдың бірінші тоқсанында экономиканың тұрақты өсім көрсеткенін хабарлады. Өнеркәсіп өндірісі мен экспорт көлемі артқан.
Сарапшылардың айтуынша, Қытайдың экономикалық белсенділігі жаһандық нарықтарға оң әсер етіп отыр. Әсіресе, Азия аймағындағы сауда байланыстары жандана түскен.
Украинадағы жағдай: халықаралық қолдау күшейді
Украинаға әскери және қаржылық қолдау көрсету мәселесі халықаралық деңгейде қайта талқылануда. Батыс елдері Киевке қосымша көмек пакеттерін бөлуге дайын екенін білдірді.
Сарапшылардың пікірінше, бұл қолдау өңірдегі геосаяси тепе-теңдікке әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар, дипломатиялық келіссөздер жүргізу қажеттігі де жиі айтылып жатыр.
