Әлемде: «Әл-Жазира» қызметі тоқтады, Трамп Гренландияға әскер жіберуден бас тартты, Лувр мұражайы жабылды

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Израильде «Әл-Жазира» және «Әл-Маядин» арналарының қызметі тоқтады
Израильдің байланыс министрі Шломо Кархи X әлеуметтік желісінде мәлімдеме жасады.
Бүгіннен бастап «Әл-Жазира» мен «Әл-Маядин» интернет-сайттарда, теледидар арқылы және YouTube платформасында бұғатталатын болады. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху мен үкімет жексенбі күні осы арналарды бұғаттау туралы жарлықты бекітті, – деп жазды ол.
Кархи бұл шешімнің спутник арқылы тарату қызметін тоқтату мәселесі қорғаныс министрінің құзыретіне жататынын атап өтті.
Haaretz газетінің хабарлауынша, шешім Израильде 90 күн бойы күшінде болады, ал кейін оны қайта ұзарту қажет.
Басылым атап өткендей, бұл шаралар екі жыл бұрын қабылданған «Әл-Жазира туралы заңның» аясын кеңейтеді; заң осы екі арнаның Израиль аумағында таралуына тыйым салған.
Абу-Дабиде Украинаға қатысты бейбіт келіссөздер өтті
Ақ үй Украина мен Ресей арасындағы Абу-Дабидегі келіссөздерді тарихи деп атады. Абу-Дабиде өткен Украинаға қатысты кездесулер тарихи маңызы бар оқиға болып саналады. Бұл туралы Ақ үйдің баспасөз хатшысы Каролин Левитт мәлімдеді.
Ол АҚШ президенті Дональд Трамп келіссөздер процесіне белсенді түрде қатысып отырғанын және кеңесшілерінен, соның ішінде Джаред Кушнер мен арнайы өкіл Стивен Уиткоффтан үнемі келіссөздер жайлы ақпарат алып отырғанын атап өтті.
Өткен демалыс күндері келіссөздер аясында көпжақты кездесу өткізілді. Бұл оқиға бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жарияланбағанымен, тарихи маңызы бар еді.
Каролин Левитттің айтуынша, президенттің командасы екі тарапты бір үстелге жинап, бейбіт шешімге жақындауға мүмкіндік алды.
Мәскеу, Киев және Вашингтон делегацияларының екі күнге созылған бейбіт келіссөздері 24 қаңтарда Абу-Дабиде аяқталды. Кездесулер жабық форматта өтті.
Украина президенті Владимир Зеленский бұл кездесуді конструктивті деп бағалап, келіссөздердің осы аптада Біріккен Араб Әмірліктерінде жалғасуы мүмкін екенін айтты.
Оның сөзінше, тараптар негізінен соғысты аяқтаудың ықтимал нұсқаларын талқылады.
Трамп Гренландияға әскер жіберу жоспарынан бас тартты
АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігі Гренландияға бақылау орнату мақсатындағы әскери араласу идеясынан бас тартты.
Шешімнің негізгі себебі – президентке импичмент жариялану мүмкіндігіне байланысты туындаған қауіп болды. Ақ үйдің жоспарына тек демократтар ғана емес, республикалық партия өкілдері де алаңдаушылық білдірген. Заң шығарушылар Трамптың Конгрестің алдын ала келісімінсіз әскери операция бастауынан қауіптенген.
Дереккөздердің хабарлауынша, мемлекеттік хатшы Марко Рубио және әкімшіліктің басқа да жоғары лауазымды өкілдері талқылау кезінде мұндай қадамның саяси салдары болуы мүмкін екенін ескерткен. Нәтижесінде шенеуніктер күш қолдану сценарисінен бас тартуды ұсынған.
Сондай-ақ, Республикалық партияның кейбір өкілдері Конгрестің мақұлдаусыз Гренландияда әскери операция басталған жағдайда, президентке қарсы импичмент рәсімі басталуы мүмкін екенін ашық айтқан.
Лувр мұражайы ереуілге байланысты қайта жабылды
Париждегі Лувр мұражайы қызметкерлерінің ереуіліне байланысты төртінші рет жабылды. Қызметкерлер жұмыс жағдайларын жақсартуды талап етуде.
Құрметті келушілер, қызметкерлердің ереуіліне байланысты Лувр бүгін жоспардан тыс жабылады. Егер сіз бір күндік билет сатып алған болсаңыз, қаражат автоматты түрде қайтарылады, қосымша әрекет жасау қажет емес, – деп хабарлаған музей әкімшілігі.
Билеттерді брондау сервисінің дерегі бойынша, келесі музейге келу мүмкіндігі 28 қаңтарға белгіленген.
Лувр қызметкерлері персонал жетіспеушілігіне және мәдениет министрлігінің басқа қызметкерлерімен салыстырғанда жалақы айырмашылығына наразы.
Луврдағы ереуіл 15 желтоқсанда басталған, сол кезде шамамен 400 қызметкер бір ауыздан бұл шараны қолдаған. Сол уақыттан бері, бүгінгі ереуілді есепке алғанда, мұражай қонақтарға төрт рет толық жабылған және бес рет шектеулі режимде жұмыс істеген.