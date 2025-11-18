Әлем жылына 10 млн гектар орманынан айырылып жатыр

Әлем бойынша жыл сайын шамамен 10 миллион гектар тропикалық орман жойылып отырады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
БҰҰ-ның Женевадағы өкілдігі америкалық X әлеуметтік желісінде осы мәліметті жариялады.
Әлем жыл сайын 10 млн гектар тропикалық орманнан айырылады. Әрбір жоғалған гектар — биологиялық әртүрліліктің азаюы, климаттың тұрақтылығына нұқсан және жергілікті қауымдастықтар үшін қауіптің күшеюі, – делінген хабарламада.
Сонымен қатар жарияланымда БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясына мүше елдердің 30-конференциясы (COP30) ормандарды жаппай кесуді тоқтатып, табиғатты қалпына келтіруге инвестиция салу үшін маңызды мүмкіндік екені атап өтілген.