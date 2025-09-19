Әлем чемпиондарына құрмет: Қазақстан боксшылары марапатталды

Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Англияның Ливерпуль қаласында өткен World Boxing аясындағы тұңғыш әлем чемпионатында тарихи жеңіске жетіп, жалпыкомандалық есепте көш бастаған Қазақстан ұлттық құрамасының боксшылары, жаттықтырушылары және федерация өкілдерімен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министр ел абыройын асқақтатқан спортшыларды толайым табысымен құттықтап, бұл жеңістер жас ұрпаққа үлкен шабыт сыйлағанын атап өтті.
Мемлекет басшысы әлем чемпионатынан кейін сіздерді жеке қабылдап, құттықтады. Бұл – бокстың дамуына мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдаудың айғағы. Қазір біз боксты дамытудың 2026-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасын әзірлеп жатырмыз. Жақын арада Ұлттық спорт университеті ашылады. Оның құрамында заманауи залдармен және төрт рингпен жабдықталған бокс кафедрасы жұмыс істейді. Бұл халықаралық деңгейдегі спортшыларды даярлауға жол ашады. Жаттықтырушылар штабына алдағы жарыстарға табысты дайындық тілеймін. Алда бізді Әлем кубогінің финалы, әлем чемпионаты, 2026 жылғы жазғы Азия ойындары күтіп тұр. Әрине, басты мақсат – Олимпиада, – деді Ербол Мырзабосынов.
Жиын барысында отандық спорт пен бокстың дамуына үлес қосып жүрген сала мамандары мен әлемдік аренада ел намысын қорғаған спортшыларға құрмет көрсетілді.
Атап айтқанда, Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліп "Құрметті спорт қызметкері" төсбелгісімен марапатталды. Федерация вице-президенті Дархан Қызайбаев, ҚР Ұлттық Олимпиада комитетінің бас хатшысы Әлімжан Ақаев, федерацияның атқарушы директоры Рауан Игенев, бас хатшысы Мерей Ақшалов, сондай-ақ ерлер құрамасының бас жаттықтырушысы Қайрат Сәтжанов пен әйелдер құрамасының бас жаттықтырушысы Елдос Сайдалинге "Құрмет грамотасы" табысталды.
Сонымен қатар Ербол Мырзабосынов бокстан әйелдер ұлттық құрамасының дәрігері Әйгерім Жекеева, ерлер құрамасының дәрігері Талғат Құқанов, дәрігер-физиолог Ерсұлтан Юлдашев және массажист Әлібек Әбіловтың еңбектерін ерекше атап өтіп, оларды министрліктің Алғыс хатымен марапаттады. Бұдан бөлек, Қазақстан бокс федерациясы тарапынан қаржылай сыйақы табысталды. Туризм және спорт министрінің Алғыс хаты чемпиондардың жеке бапкерлеріне де тапсырылды.
Ал Ливерпуль төрінде табысты өнер көрсетіп, жанкүйерлерге зор қуаныш сыйлаған Санжар Тәшкенбай, Махмұд Сабырхан, Төрехан Сабырхан, Айбек Оралбай, Назым Қызайбай, Алуа Балқыбекова, Виктория Графеева, Аида Әбікеева, Наталья Богданова және Елдана Тәліповаға "Құрмет грамотасы" мен Қазақстан бокс федерациясы тарапынан қаржылай сыйақы табысталды.
Айта кетейік, Англиядағы дүбірлі додада Қазақстан құрамасы 7 алтын, 1 күміс және 2 қола медаль жеңіп алып, жалпыкомандалық есепте бірінші орынға ие болған еді.
