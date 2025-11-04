Алдағы үш күнде Астанада қар жауып, боран соғады

Синоптиктер Астанада алдағы үш күнде қар жауып, боран соғатынын болжады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
5 қарашада Астанада кей жерлерде бұлтты ауа райы сақталады. Түнде және таңертең аздап қар жауып, боран болуы мүмкін.
Жел солтүстік-шығыстан батысқа ауысып, жылдамдығы 3–14 м/с болады. Түнде ауа температурасы –13–15°, күндіз –6–8° төмен болады.
6 қарашада бұлтты ауа райы сақталып, түнде қар, күндіз жауын-шашын – жаңбыр мен қар жаууы мүмкін. Төменгі қабаттағы боран және көктайғақ болуы ықтимал.
Жел батыстан соғып, екпіні 20 м/с дейін жетеді. Түнде –5–7°, күндіз –0–2° аяз күтіледі.
7 қарашада бұлтты ауа райы жалғасады, жауын-шашын, төменгі қабаттағы боран және көктайғақ сақталады. Түнде –2–4°, күндіз 0–2° жылы болады.
