Алдағы күндері қай өңірлерде жаңбыр жауып, ауа райы суытады?

9 Қазан 2026, 16:01
АВТОР
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istockphoto.com 9 Қазан 2026, 16:01
9 Қазан 2026, 16:01
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Фото: istockphoto.com

Осы айдың 10-12 күндерінде елдің орталығында, 10-11 күндері оңтүстік пен оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. 10-11 қазанда оңтүстік-батыста, 11-12 аралығында солтүстік-батыста және солтүстікте, 10 және 12 қазанда шығыста, 12 қазанда оңтүстік пен оңтүстік-шығыста жаңбыр жауады деп болжанып отыр.

10 қазанға қараған түні Шығыс Қазақстан облысында жаңбыр мен қар түрінде қатты жауын-шашын күтіледі. 12 қазанда Түркістан облысында қатты жаңбыр болжанады.

Қазгидромет мәліметінше, ел аумағы бойынша түнде және таңертең тұман күтіледі.

Күндіз ауа температурасының жоғарылауы болжанады:

  • елдің батысында +22+27°С-қа дейін;

  • солтүстік-батысында +17+25°С-қа дейін;

  • солтүстігінде +13+20°С-қа дейін;

  • орталығында +13+22°С-қа дейін;

  • шығысында +10+22°С-қа дейін;

  • оңтүстігінде, Қызылорда облысында +23+28°С-қа дейін, ал Түркістан облысында ауа температурасы +18+23°С-қа дейін төмендейді;

  • елдің оңтүстік-шығысында ауа температурасының негізгі фоны +17+25°С болады.

Айта кетейік, бұған дейін 9 қазан күні ел аумағында ауа райы қандай болатыны хабарланды.

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