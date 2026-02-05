AI-Sana: Оқушыларға мамандық таңдауға көмектесетін ЖИ-агент іске қосылды

AI-Sana аясында оқушыларға кәсіптік бағдар беретін ЖИ агент іске қосылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ғылым және жоғары білім министрлігі мәлім еткендей, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінде «AI-кәсіптік бағдарлаушы» жасанды интеллект агенті таныстырылды.
Аталған инновациялық цифрлық шешім мектеп оқушыларына болашақ мамандықты саналы түрде таңдауға көмектесуге бағытталған. Әзірлеме жасанды интеллект негізінде құрылған заманауи кәсіптік бағдар беру құралдарының бірі және бірнеше дәлелденген әдістемені біртұтас жүйеге біріктіреді.
Жоба AI-Sana ұлттық бағдарламасы аясында ҚӨУ цифрлық технологиялар және жасанды интеллект бөлімі мамандарының инклюзивті білім беру және психологиялық қолдау орталығымен бірлескен жұмысы нәтижесінде жүзеге асырылды. Бұл бастама университеттің білім беру үдерісіне заманауи цифрлық шешімдерді енгізуге бағытталған стратегиялық бағытын көрсетеді.
Жобаны пилоттық енгізу С.Мәуленов атындағы гимназиясынан басталды. Аталған білім ордасының жоғары сынып оқушылары жасанды интеллект көмегімен кәсіптік бағдарлау тестілеуінен алғашқылардың бірі болып өтті.
ҚӨУ цифрлық технологиялар және жасанды интеллект бөлімінің басшысы Қалыбек Мауленов жобаның идеясы мектеп оқушыларының нақты қажеттіліктерінен туындағанын атап өтті:
Тәжірибе көрсеткендей, 25 оқушының тек 5-6-сы ғана болашақ мамандығын нақты айқындаған. Қалғандары ізденіс үстінде. Осыған байланысты біз жасанды интеллектінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, оқушыларға мамандық таңдау үдерісіне саналы түрде қарауға көмектесуді мақсат еттік, – деді ол.
Жүйе бұрын жеке қолданылып келген бес психологиялық және кәсіптік бағдарлау әдістемесіне негізделген. Барлық әдістемелер цифрлық форматқа бейімделіп, біртұтас зияткерлік талдау моделіне біріктірілген. Жобаның негізгі артықшылықтарының бірі – нәтижені жедел ұсыну мүмкіндігі. 500-ден астам интерпретация нұсқасын қамтитын кіріктірілген деректер базасының арқасында жасанды интеллект қысқа уақыт ішінде қорытынды қалыптастырады.
Қосымша әдістемелер пайдаланушының мықты жақтарын, қабілеттерін және әлеуетті даму бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде оқушы тек ұсынылатын мамандықтар тізімін ғана емес, жеке ерекшеліктерін қамтитын кеңейтілген кәсіптік бағдарлау портретін алады.
ҚӨУ академиялық мәселелер жөніндегі проректоры Эльмира Наурызбаева жобаның басты мақсаты – тұтас әрі түсінікті кәсіптік бағдарлау жүйесін қалыптастыру екенін атап өтті:
Сапалы әдістемелер жеткілікті болғанымен, олар көбіне жеке-жеке және ақылы негізде қолданылады. Біз оларды бір цифрлық платформада біріктіріп, жасанды интеллект көмегімен кешенді кәсіптік бағдарлауды қолжетімді еттік, – деді проректор.
Бұл ретте жасанды интеллект психолог немесе мұғалімнің орнын алмастырмайды, керісінше олардың жұмысын толықтырып, уақытты үнемдеуге және объективті талданған ақпарат ұсынуға мүмкіндік береді.
Пилоттық жобаға қатысқан мектеп оқушылары жаңа құралдың практикалық тиімділігін жоғары бағалады.
Айта кетейік, ЖИ-агент Telegram платформасында қазақ және орыс тілдерінде тегін қолжетімді: @UniCareerKzBot, @UniCareerBot.