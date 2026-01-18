Африканың оңтүстігінде су тасқынынан 100-ден астам адам қаза тапты

Ұзаққа созылған нөсер жаңбыр салдарынан болған жойқын су тасқындары нәтижесінде Оңтүстік Африка Республикасы, Мозамбик және Зимбабве аумақтарында 100-ден астам адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ шетелдік ақпарат құралдарына сілтеме жасап.
Бірнеше апта бойы өңірде толассыз жауған жауын-шашын өзендердің арнасынан асып, инфрақұрылымның кең ауқымды қирауына және тұтас елді мекендердің оқшауланып қалуына әкелді. Көптеген қалалар мен ауылдарды су басып, көлік қатынасы үзілді.
Метеорологиялық қызметтер қолайсыз ауа райы жағдайы сақталатынын және өңірдің барлық аумағында жаңа жауын-шашын күтілетінін ескертіп отыр. Бұл су тасқынының қайта қайталану қаупін күшейтеді.
Үйлердің шатырлары мен ағаштардың үстінде қалып қойған адамдарды құтқару үшін әскери тікұшақтар жұмылдырылды. Сондай-ақ Зимбабвемен шекарадағы, толықтай су астында қалған өткізу бекетінен қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері эвакуацияланды.