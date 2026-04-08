Аэроқайықпен сөндірілді: СҚО-да 1,5 гектар аумақта қамыс өртенді

АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов Кеше 2026, 23:55
93
Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

СҚО-да өрт сөндірушілер саяжай қоғамының маңында 1,5 гектар қамыстың жануын сөндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Өртті сөндіру батпақты жер және кіреберіс жолдардың жоқтығына байланысты қиын болды. Жұмысты жеңілдету үшін аэроқайық қолданылды, ол жеке құрамды бірнеше өрт ошағына бірден жеткізе алды.

Ірі ошақтар аэроқайықтағы мотопомпалар мен лафеттік өрт сөндіру оқпандары арқылы сөндірілді. Аэроқайықтың арқасында өрт күштерін тез жеткізуге мүмкіндік беріліп, өрт тиімді түрде жойылды.

Наверх