«Әділет» партиясының филиалдары Қазақстанның барлық өңірінде құрылады
«Әділет» партиясының II Съезінде қабылданған негізгі шешімдердің бірі партияның өңірлік филиалдарын Қазақстанның барлық өңірінде құру және есептік тіркеуден өткізу, сондай-ақ «Әділет» партиясы филиалы туралы ережені бекіту болды.
Съез делегаттары Қазақстанның барлық облыстарын және республикалық маңызы бар қалаларды қамтитын толыққанды өңірлік желіні қалыптастыру туралы шешімді бірлескен шешіммен мақұлдады. Бұл қадам партияның ұйымдық дамуының жаңа кезеңін бастап, оның өңірлердегі тұрақты қызметін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Партия филиалы туралы ереже жобасын таныстырған партия Саяси кеңесі Бюросының мүшесі және съезд хатшысы Гүлзира Атабаева құжаттың қабылдануы партияның ұйымдық негізін қалыптастыруды аяқтап, өңірлік құрылымдардың қызметін ұйымдастырудың бірыңғай қағидаттарын айқындайтынын атап өтті. Оның айтуынша, филиалдар аумақтық қағидат бойынша құрылып, біртұтас партиялық жүйенің құрамдас бөлігі ретінде жұмыс істейді.
Филиал туралы ереже – партияның өңірлердегі жұмысы қалай ұйымдастырылатынын, аумақтық құрылымдардың қалай қалыптасатынын, жергілікті жерлерде шешімдердің қалай қабылданатынын, сондай-ақ тәртіп, бақылау және жауапкершілік қалай қамтамасыз етілетінін айқындайтын негізгі құжаттардың бірі, – деді Гүлзира Атабаева.
Партия Саяси кеңесінің мүшесі Бурихан Нұрмұхамедовтің айтуынша, мемлекеттік тіркеу кезеңі аяқталғаннан кейін партия практикалық ұйымдық құрылыс кезеңіне көшеді.
Партияның болашағы өңірлердегі жұмыстың нәтижесіне тікелей байланысты. Азаматтардың сенімі де дәл сол жерде қалыптасады. Халық партияны нақты істері, бастамалары мен нәтижелері арқылы бағалайды. Сондықтан өңірлік құрылымдарды нығайту біздің басты міндеттеріміздің бірі болып саналады, – деп атап өтті Бурихан Нұрмұхамедов.
«Дала Қырандары» жастар патриоттық қозғалысының өкілі Мәди Рымжанов партияның дамуында мықты өңірлік ұйымдардың ерекше рөл атқаратынын айтты.
Кез келген саяси ұйымның шынайы күші оның халықпен бірге бола алуымен, олардың сұраныстарын естуімен және еліміздің әр өңірінде олардың мүдделерін тиімді білдіре алуымен айқындалады, – деді Мәди Рымжанов.
Партия Саяси кеңесінің мүшесі Дмитрий Павленконың сөзінше, филиалдарды құру партияның тиімді жұмыс істеуі мен одан әрі дамуының маңызды шарты болып саналады.
Партияның өңірлік желісі орталық пен жергілікті жерлердегі азаматтар арасындағы тікелей байланысты қамтамасыз етеді. Бұл кез келген саяси күштің тұрақты дамуы мен тиімді жұмысының берік негізі болып табылады, – деді Дмитрий Павленко.
Ереженің жеке бөлімі ашықтық, есептілік және ішкі бақылау мәселелеріне арналған. Құжатқа сәйкес, өңірлік бөлімшелер қабылданатын шешімдердің ашықтығы мен партия мүшелері және қоғам алдындағы жауапкершілік қағидаттары негізінде жұмыс істейтін болады.
Дауыс беру қорытындысы бойынша делегаттар партия филиалдарын құру туралы шешімді қолдап, «Әділет» партиясы филиалы туралы ережені мақұлдады.
Ең оқылған:
- Футболдан әлем чемпионаты: Бүгінгі ойындар нәтижесі
- Иран мен АҚШ келісіміне Израиль тосқауыл қоюы мүмкін – Арагчи
- Алматы тауларында жоғалып кеткен жасөспірім аман-есен табылды
- Техаста атыс болып, бір адам қаза тауып, 10-нан астамы жарақат алды
- Ұлытау облысында қонақүйден өрт шықты: 40 адам эвакуацияланды