«Әділет» партиясы сайлаушыларының әрбір алтыншы аманат-тілегі жол мәселесіне қатысты болды
Сайлаушылардың ұсынысынан нақты шешімдерге дейін: «Әділет» партиясының Партиялық бақылау комитеті өңір тұрғындарының өтініштерін қарады.
Кейінгі үш айда «Әділет» партиясына тұрғындардан келіп түскен әрбір алтыншы ұсыныс-тілек жолдардың жай-күйіне қатысты жолданды. Барлығы 7 мыңнан астам өтініштің 1173-і жол инфрақұрылымымен байланысты болып отыр. Осы мәселе еліміздің 14 өңірінде бірінші орынға шығып, Партиялық бақылау комитетінің алғашқы отырысында күн тәртібінің өзегіне айналды.
Сайлау өткеннен кейін де азаматтардың ұсыныс-тілегі бойынша жұмыс жүргізілуде. Осы мақсатта партияда Adilet.365 цифрлық платформасы мен 1490 бірыңғай байланыс орталығы жұмыс істеп тұр. Солар арқылы өңірлердің, соның ішінде шалғай ауылдардың тұрғындары өздерін толғандырған мәселелерін жеткізе алады. Келіп түскен өтініштерге талдау жасалып, ең өзекті мәселелер Құрылтай депутаттары мен жауапты ведомство өкілдерінің қатысуымен партияның бейінді органдары қарауына шығарылады.
Партиялық бақылау комитетінің алғашқы отырысында өңірлердегі жолдардың жай-күйіне баса назар аударылды. Атап айтқанда, Қарағанды, Ақтөбе, Түркістан, Батыс Қазақстан, Қостанай, Жетісу, Ұлытау және Абай облыстарының тұрғындары көтерген мәселелер қаралды. Олардың қатарында жолдардың бүлінуі, жөндеу жұмысының ұзаққа созылуы, шалғай ауылдарда сапалы жолдардың болмауы және жол жабынының мерзімінен бұрын тозуы сынды мәселелері бар.
Партиялық бақылау комитетінің төрағасы, Құрылтай депутаты Марат Қожаев атап өткендей, осы мәселелерді шешу ісі Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында айқындалған міндеттер аясында өте өзекті болып отыр. Атап айтқанда, «Халықтық құрылыс» бастамасы инфрақұрылымды ауқымды жаңғыртуды көздейді. Оның айтуынша, жоспарланған жобалардың жүзеге асырылуын қамтамасыз етумен ғана шектелмей, жұмыс сапасына, белгіленген мерзімдердің сақталуына және бюджет қаражатының тиімді пайдаланылуына бақылау жүргізу жұмысын күшейту маңызды. Себебі инфрақұрылымды жаңғырту нәтижесі өңір тұрғындарының тұрмыс сапасы мен әл-ауқатына тікелей әсер етуге тиіс.
«Әділет» партиясы азаматтардың әрбір өтінішіне жіті назар аударады. Көтерілген мәселелердің оң шешімін табуына қол жеткізу – біз үшін аса маңызды. Біздің ортақ міндетіміз – уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жүргізе отырып, жолға қатысты жұмыстың сапалы орындалуын, белгіленген мерзімдердің сақталуын және бюджет қаражатының мақсатты жұмсалуын қамтамасыз етуге күш салу. Заң бұзушылықтар анықталған жағдайда, өз құзыреті шеңберінде тиісті шаралар қабылдау үшін құзыретті құқық қорғау органдарына жүгінуді көздеп отырмыз. Түптеп келгенде, бұл күш-жігердің барлығы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, тұрмыс сапасы мен әл-ауқатын арттыруға бағытталып отыр», – деді Марат Қожаев.
Отырыс барысында түйткілді учаскелер жан-жақты қаралды. Атап айтқанда, Жетісу облысы Арқарлы ауылы маңындағы жолдың жай-күйі, Атырау – Орал тас жолындағы жөндеу жұмысының ұзаққа созылуы, Батыс Қазақстан облысындағы Қарашығанақ кен орнына апаратын жол, сондай-ақ Қарағанды облысындағы Ақадыр – Мойынты учаскесі назарға алынды.
Сонымен қатар Солтүстік Қазақстан облысындағы ауылішілік жолдарға асфальт төсеу және Түркістан облысындағы «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізін жөндеу мәселелері қаралды. Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, соңғы нысанның 22 шақырымы жөнделді. Қалған 34 шақырымындағы жөндеу жұмысын келесі құрылыс маусымында жүргізу жоспарланып отыр.
Комитеттегі жұмыс тобының жетекшісі, Құрылтай депутаты Ербол Данағұлов жол саласындағы жүйелі мәселелерге тоқталды. Ұсынылған мәліметтерге сәйкес, зерттелген жол материалдары сынамаларының шамамен үштен бірі белгіленген талаптарға сәйкес келмеді. Сонымен бірге жергілікті атқарушы органдар кейіннен жол сапасына қатысты заң бұзушылықтар анықталған 1,5 мыңға жуық нысанды қабылдап алды. Мысал ретінде ол Тараз қаласындағы жағдайды келтірді. Мұнда іс жүзінде әлі басталмаған жөндеу жұмысы үшін қол қойылған актілер негізінде 250 миллион теңгеден астам қаражат төленді.
Жол қозғалысы қауіпсіздігі мен тас жолдардың қысқы мезгіліне дайындығына да ерекше назар аударылды. Отырыс барысында келтірілген деректерге сәйкес, әрбір бесінші жол-көлік оқиғаласы жол инфрақұрылымындағы кемшіліктерге байланысты орын алады. Ал қар басып қалу қаупі бар учаскелердің тек шамамен 10%-ы ғана қар тоқтататын қоршаулармен жабдықталып отыр.
Қаралған нысандардың әрқайсысы бойынша мемлекеттік органдардың бейінді өкілдері мен жергілікті атқарушы органдардың өкілдері жұмыс барысы, кідіріс себептері және түйткілдерді жоюдың жоспарланған мерзімі туралы ақпарат берді. Көлік вице-министрі Мақсат Қалиақпаровтың мәліметінше, бүгінде Көкшетау – Петропавл учаскесі құрылысын бастауға дайындық жүргізілуде. Жұмысты 2027 жылы бастау жоспарланып отыр. Сонымен қатар 37 автокөлік өткізу бекетін жаңғырту жұмысы жалғасуда. Оларды 2027 жылдың соңына дейін аяқтау көзделуде.
Отырысты қорытындылай келе, «Әділет» партиясы төрағасының орынбасары Ержан Жылқыбаев жол нысандарының нақты жай-күйін тікелей жергілікті жерлерде бағалау қажет екенін атап өтті. Оның айтуынша, Комитет проблемалық учаскелерге барып мониторинг жүргізуді, жауапты ведомстволармен өзара іс-қимыл жасауды және қабылданған шаралардың орындалуын бақылауды жоспарлап отыр.
«Біз «Адал азамат» тұжырымдамасы мен «Заң мен тәртіп» қағидатына сүйенеміз. «Халықтық құрылыс» және «Таза Қазақстан» жобалары аясында Комитет проблемалық нысандарға мониторинг жүргізіп, тұрғындардың өтініштеріне тікелей жергілікті жерлерде ден қоюды және анықталған кемшіліктердің жойылуын бақылауды көздеп отыр», – деп түйіндеді Ержан Жылқыбаев.
Отырыс қорытындысы бойынша Партиялық бақылау комитеті түйткілді жол нысандарына одан әрі мониторинг жүргізуді, мемлекеттік аудит барысында анықталған заң бұзушылықтардың жойылуын, сондай-ақ мердігер ұйымдардың кепілдік міндеттемелерінің орындалуын бақылауды көздейтін қаулы жобасын негізге алды.
Сондай-ақ отырысқа қатысушылар «Таза Қазақстан» бастамасы аясында жол жиегіндегі орман алқаптарын күтіп-ұстау мәселесін қаулы жобасына енгізу туралы ұсынысқа қолдау білдірді.
Сайлаушылардың ұсыныс-тілегімен жұмыс істеу барысы барлық негізгі бағыт бойынша жалғасады. Азаматтардың өтініштері Партиялық бақылау комитетінің күн тәртібін қалыптастыру, мәселелерді бірлесіп шешу жолдарын іздестіру жұмысының өзегі болмақ. Ал көтерілген түйткілді мәселелерді қарау нәтижесі уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесіп жүргізілетін кейінгі мониторинг нысанасына айналады.
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