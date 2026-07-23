«Әділет» партиясы республикалық сайлауалды штабтың жұмысын бастады
Астанада «Әділет» партиясының Республикалық сайлауалды штабы ашылды.
«Әділет» партиясы Құрылтай депутаттарын сайлау науқаны аясындағы үгіт-насихат жұмыстарын ресми түрде бастады. Бүгін еліміз бойынша партияның 20 өңірлік, 226 аумақтық штабы және шамамен 30 мың сенімді өкілі жұмысқа кірісті. Бұл туралы Астанада өткен Республикалық сайлауалды штабтың ашылуында партия төрағасы Айбек Дәдебай мәлімдеді.
Республикалық штабтың ресми ашылуы цифрлық форматта өтті. Шараны алғаш рет жасанды интеллект модераторы жүргізді. Штаб кеңістігі сайлауалды науқанды тиімді үйлестіруге, жедел шешім қабылдауға және бірлескен жұмысқа мүмкіндік беретін Open Space қағидаты бойынша ұйымдастырылды. Іс-шараға Құрылтай депутаттығына ұсынылған кандидаттар, өңірлік штабтардың жетекшілері, партияның жастар қанаты мен бастауыш партия ұйымдарының өкілдері қатысты. Жиында сайлау науқанының құрылымы, штабтардың негізгі жұмыс бағыттары, алдағы кезеңнің басым міндеттері мен партияның сайлауалды бағдарламасы таныстырылды.
Штаб жұмысын ашқан Айбек Дәдебай партия дайындық кезеңін аяқтап, енді еліміздің барлық өңірінде сайлаушылармен белсенді жұмысқа кірісетінін айтты.
«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың реформалары елімізде түбегейлі, оң өзгерістерге жол ашып, Тәуелсіздігіміздің тұғырын бекемдей түсті. Биылғы жалпыхалықтық референдумда қабылданған жаңа Конституция саяси жүйеміздің жаңа архитектурасын қалыптастырып, мемлекеттілігімізді нығайта түсуге кепілдік болып отыр. Конституциялық құндылықтар – «Әділет» партиясының да негізі, өзегі. Біз – елдегі ауқымды жаңғыру кезеңінде дүниеге келген жаңа форматтағы партиямыз. Біздің саяси күшіміз Қазақстанмен бірге өсіп, бірге дамып келеді. Біз өз болашағымызды да, балаларымыз бен немерелеріміздің болашағын да Қазақстанмен байланыстырамыз. Сондықтан мемлекеттің одан әрі дамуына деген жауапкершілігімізді терең сезінеміз. Әр азаматтың үнін естіп, халықтың сұранысы мен қоғамның қажеттілігін, елдің таңдауын негізге ала отырып жұмыс істеуге дайынбыз. Өйткені дәл осы құндылықтар Қазақстанның келешек дамуының берік іргетасына айналуы тиіс», - деді партия төрағасы.
«Әділет» партиясы сайлауға «Әділетті болашақ үшін» атты сайлауалды бағдарламасымен қатысады. Бағдарлама жеті стратегиялық мақсат пен ел дамуының он негізгі басымдығын қамтиды. Олар: «Заң және тәртіп», «Тиімді институттар», «Қуатты өңірлер – қуатты ел», «Цифрлық мемлекет», «Әділ әрі бәсекеге қабілетті экономика», «Әлеуметтік ынтымақ және атаулы қолдау», «Адами капиталға инвестиция», «Жаңа мәдениетті қалыптастыру және ұлт болып ұйысу», «Таза Қазақстан» және «Жауапты орта держава».
«Партиямыздың Сайлауалды бағдарламасы – нақты іс пен жоспарға, тиянақты әрі табанды шешімдерге негізделген кешенді құжат. Тәжірибе мен уақыт екшеуінен, азаматтарымыздың талғам таразысынан өткен шынайы құндылықтардың жиынтығы. Біздің бағдарламаның басты ұстыны – адам мен оның әл-ауқаты, отбасы мен өмір сүруге жайлы жағдай жасау. Біз бағдарламада өзекті мәселелердің уақытша шешіміне емес, еліміздің ұзақмерзімді, жүйелі дамуына басты назар аударып отырмыз. Осы ретте, Бағдарламаны дайындауға сайлаушылардың өздері тікелей атсалысқанын да атап өткім келеді. Заманауи цифрлық құралдар мен QR-кодтарды пайдалана отырып, тұрғындардың ұсыныстарын жинадық. Сол арқылы әр өңірдегі тұрғындардың үнін тікелей естуге мүмкіндік алдық», - деді Айбек Дәдебай.
Сайлауалды науқан аясында партия республика бойынша 21 мыңнан астам іс-шара өткізеді. Жиындарға Құрылтай депутаттығына ұсынылған кандидаттар, 30 мыңға жуық сенімді өкіл мен өңірлік штабтардың мүшелері қатысады. Олар облыс орталықтарында, қалаларда, аудандарда және ең шалғай ауылдарда еңбек ұжымдарымен, кәсіпкерлермен, жастармен және қоғамдық ұйым өкілдерімен кездесу өткізеді.
«Ең бастысы, біздің күшіміз – халқымыздың қолдауында! Сол қолдаумен 23 тамыздағы сайлауда жеңіске жететінімізге кәміл сенімдіміз! Өз мемлекетінің Әділетті әрі Қуатты болғанын, өз болашағының жарқын әрі прогрессивті болғанын қалайтын барлық қазақстандықты алдағы сайлауға белсенді қатысып, қапысыз таңдау жасауға шақырамыз. Әділетті Қазақстанды бірге құрайық!», - деп сөзін қорытындылады партия төрағасы.
Құрылтай депутаттығына ұсынылған кандидат Айжан Аймағанова, Ренат Бектұров, Айымгүл Әбілева, сондай-ақ өңірлік штабтардың жетекшілері Ербол Данағұлов, Илья Теренченко мен іс-шараның өзге де қатысушылары сайлауалды науқан барысында белсенді жұмыс істеуге дайын екендерін мәлімдеді.
«Әділет» партиясының партиялық тізіміне 186 кандидат енгізілді. Оның ішінде 72 әйел мен 114 ер адам бар. Кандидаттардың орташа жасы – 45 жас. Олардың қатарында заңгерлер, ғалымдар, кәсіпкерлер, педагогтер, медицина қызметкерлері, цифрлық технологиялар саласының мамандары, аграрлық және өнеркәсіп саласының өкілдері, мәдениет қайраткерлері мен азаматтық қоғам өкілдері бар.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай сайлауы тамызда өтетінін жариялаған болатын.
Ең оқылған:
- «Артында үш баласы қалды»: Алакөлде қаза тапқан ер адамға қатысты жаңа деректер тарады
- Алматы – Қорғас тасжолындағы қайғылы жол апаты: Күдіктінің қанынан алкоголь анықталған
- Сыйақы үшін Бангкоктан Алматыға біреудің чемоданын алып келген бойжеткен сотталып кетті
- «Ала сөмкеге кіріп, киімін ауыстырған»: Павлодарда жол үстінде видео түсірген бойжеткен жауапқа тартылды
- Атырауда дүкен кассасынан 2,5 миллион теңге ұрлаған күдікті ұсталды